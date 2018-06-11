想提高宝贝专注力，玩玩这些游戏吧！

如果孩子专注力差，那么往往会影响其日后学习和工作。想提高孩子专注力吗？试试下面这些游戏吧~

学走直线

走直线因为需要专注脚下，所以可以提高孩子注意力。父母可以带孩子到户外，找一些地砖缝，和孩子比赛；父母还可以到沙滩或者在雪地里和孩子进行比赛，因为这些地方可以留下脚印。走直线的比赛不仅能提高孩子的注意力，还能锻炼孩子的身体协调能力。

玩找一找

一岁多的孩子走路越来越稳重，这个时候可以让宝宝帮忙帮妈妈找东西。比如，让宝宝找玩具；找扫把；找皮包等。最初，可以把这些东西放在显眼的地方让孩子找，之后可以把他们变换位置。在找东西的过程中，孩子会集中注意力。所以这个游戏可以锻炼孩子的注意力，同时还能让宝宝养成收拾东西的好习惯。

玩拼图

拼图是孩子成长过程中不可或缺的游戏，它可以锻炼孩子的专注力，同时还能锻炼孩子的思维能力。当然，如果孩子小，那么给孩子选的拼图尽量大块些，拼图尽量简单些，否则会打击孩子的自信心。

堆积木

孩子们一般来说都比较喜欢积木，爸妈可以和孩子一起比赛，看谁堆积木好看又高。这个过程也会提高孩子的专注力，还会挖掘孩子的想象力，让孩子收获快乐和成长。

学习串珠子

颜色各异，大小不一的珠子总能吸引孩子的注意力。这个时候，爸妈可以和孩子一起比赛串珠子，看谁串的多，串的好。同时，还可以发挥孩子的想象力，串出不同形状的珠链子。当然，在这个过程中，要注意安全，防止孩子吞食珠子。

和孩子玩听歌拍手游戏

听歌拍手游戏需要孩子有较强的注意力，以此来听歌的节奏。爸妈选择一些节奏强的儿歌，带领孩子一起拍手。刚开始节奏可以放慢，在孩子熟悉节奏后，加快节奏。这个游戏，不仅可以提高孩子的注意力，还能培养孩子的韵律感。

和孩子一起玩反口令

做这个游戏需要一个大的场地，家长发口令，而孩子则需要做相反的动作。比如，父母说捏耳朵，孩子可以捏鼻子或者嘴巴；比如父母说向后走，那么孩子就要向前走。这个游戏如果孩子分神，就容易出错，所以它能锻炼孩子的注意力，也能锻炼孩子的反应能力。

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