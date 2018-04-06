胡萝卜做辅食，来试试这几道

胡萝卜拥有天然的甜味和醇香，正好适合宝宝的简单口味。更重要的是，它们富含必需的营养成分，而且很容易作为婴儿食品配料。下面育姐给大家分享几个胡萝卜辅食，妈妈们赶紧做起来吧~

胡萝卜的益处

胡萝卜富含维生素A，可以支持免疫系统以及心脏、肺和肾脏。它还有益于眼部健康，特别是视网膜、眼膜和角膜。6个月以下的婴儿每天需要400微克的维生素A，6个月到1岁之间的婴儿每天需要500微克。胡萝卜也是其他维生素的好来源，像诸如生素K，可以帮助血液凝固；维生素B6，对皮肤、头发、眼睛和肝脏健康都是必需的。另外，它们也是很好的纤维来源。

宝宝什么时候可以开始吃胡萝卜

宝宝可以在六个月左右开始吃胡萝卜，可以试试下面几道辅食：

1.煮胡萝卜

把它们洗净，然后在水里煮至变软，用叉子或食物磨碎即可。

2.烤胡萝卜

你可以偶尔试着烤胡萝卜，而不是煮。烤蔬菜的味道更浓，宝宝或许也会喜欢吃哦~

3.鸡肉苹果胡萝卜泥

由于胡萝卜的味道很浓，所以它可以很好地覆盖宝宝可能不喜欢的食物。鸡肉、苹果和胡萝卜泥将为宝宝提供8克蛋白质，而这恰恰几乎是7到12个月婴儿的每日所需。

4.胡萝卜肉丸

大多数宝宝在6个月后就可以自己坐起来，10个月左右就可以用手指和拇指抓住东西。这时你就可以给宝宝做胡萝卜肉丸了，既美味又好吃，不过盐是不必要的，让宝宝享受无盐食物可以帮助他建立低钠饮食习惯。

5.冬南瓜和胡萝卜泥

这是一种混合了一些容易消化的蔬菜的食谱，将两种蔬菜做成泥，不仅颜色鲜艳好看，又很美味。

小心孩子对胡萝卜过敏

胡萝卜过敏并不常见。然而，如果宝宝对白桦树花粉或艾草花粉过敏，他也可能对胡萝卜过敏。当你给宝宝介绍新的食物时，不要把它和另一种新的食物混合在一起，要等上三到五天，看看有没有过敏反应发生。要注意呕吐和腹泻等症状，但也要注意一些更微妙的症状，比如皮疹。如果你或你家里的其他人对食物过敏，也需要要特别警惕。

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