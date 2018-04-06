宝宝从床上掉下来了？这些应急处理你要学会

虽然宝宝很小，但是踢腿和挥舞手臂会带来一些危险，比如宝宝会从衣服、软垫、床上等跌落。如果宝宝从床上掉下来，父母应该做些什么？

检查宝宝受伤情况

摔落可能会让宝宝失去知觉，他们可能显得软弱无力或睡着，但通常很快就会恢复意识。无论如何，这是一种紧急情况。如果宝宝头部严重受伤，例如出血或昏迷的迹象，立即打120。不要在这种情况下移动宝宝，除非他们有进一步受伤的直接风险。如果孩子正在呕吐或出现痉挛，请把他们放在一边，保持颈部挺直。如果你看到出血，用纱布或干净的毛巾或布轻轻按压。如果宝宝看起来还好，就轻轻地把他们抱起来安抚，因为他们可能会感到害怕和惊恐。在安慰的时候，检查头部是否有明显的受伤迹象以及身体其他部位是否有任何损伤或擦伤。

需要立即去医院的症状

如果宝宝有以下迹象，建议立即就医：

头部前部有软点突起；

不断摩擦头；

鼻子或耳朵流出的是血或黄色液体；

失去平衡，缺乏协调；

瞳孔大小不一样；

对光或噪音非常敏感；

呕吐。

如果你注意到孩子表现出以上的任何症状——或者你觉得好像有什么不对劲——立即就医。

Tip：脑震荡的症状

脑震荡是一种会影响婴儿思维的脑部损伤。因为宝宝不能告诉你他们的感受，所以识别脑震荡的症状是很困难的。你需要注意的变化包括：

喂食烦躁；

睡眠发生改变；

哭声比平时多，越来越烦躁，难以安抚。

出现这类反应，建议就医检查。

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