在育儿界，你交了多少“智商税”？

宝宝是家庭的中心，家人都会非常重视。不过，正因为太过重视，所以往往草木皆兵，容易交“智商税，一起来围观下吧~

错信谣言，查微量元素

很多宝妈喜欢听长辈的错误言论。比如，孩子说话迟了，就以为是缺钙；孩子食欲不好，那就是缺锌……因为听信谣言，所以妈妈们喜欢给孩子检查微量元素。其实一般来说，宝宝能从母乳和奶粉中获取足够微量元素，日常生活中，只要孩子不过分偏食或者挑食，就不会出现缺乏微量元素的问题。另外，检查微量元素的样本因为各种因素限制，也无法得出准确的数据，所以宝妈们无需听信谣言！

孕酮低就是流产？

怀孕后很多人特别留意孕酮，甚至很多人认为孕酮低就可能流产。其实，孕酮值没有规律的，不同时期采血，孕酮都会不同，而且在某一段时间内，孕酮值就会低于正常值。即使孕酮有时低，也不一定会流产。不要瞎担心，一切以医生说的为准。

信谣言，去给宝宝测量骨密度

为什么妈妈们会去医院给宝宝测量骨密度呢？因为她们怕宝宝骨骼发育不好，影响孩子的身高，影响孩子腿型。其实，过早测骨密度不科学。因为宝宝正在长身体，所以骨骼长的比较快，骨密度也不高。只有骨密度不高，钙质才能进入骨骼，这样才能促进孩子长高。另外，孩子腿型和孩子骨密度是没有关系，腿型受走路方式、行为习惯影响。另外，骨密度测量辐射比较大，不利孩子成长，所以妈妈们别盲目给孩子测量骨密度哦。

用补脑产品

在日常生活中，妈妈们可以从很多食物中获取DHA。比如，蛋黄、腰果、紫菜、海带、三文鱼、金枪鱼等就含有高量DHA。而对于婴儿来说，他们也可以从妈妈的母乳或奶粉中得到DHA。所以是否要补充DHA，需要具体问题具体分析，不可乱补各种补脑产品！

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