七步走，伺候好你的小宝贝！

家有萌娃是件高兴的事，不过萌娃调皮起来却让宝妈们焦头烂额。今天，小编就给宝妈们支招哄娃秘诀，今后，宝妈们带娃就更加轻而易举了！

1.及时检查尿布

对于宝宝来说，屁屁舒服，他们也就舒服。如果长时间不换尿布，这样宝宝敏感的屁屁就会很难受了，宝宝就容易哭泣。所以宝妈们要时不时检查尿布，如果发现尿布脏了，要及时清洗。

2.要掌握宝宝的睡眠规律

其实，很多宝宝都有自己的睡眠规律，到了一定的时间，他们就会哭闹想睡觉。这个时候宝妈要给宝宝提供安静的环境，以便孩子安睡。

3.发挥安抚奶嘴的作用

安抚奶嘴的益处很多。比如，安抚奶嘴可以安抚孩子的情绪，可以让孩子放松，能缓解宝宝焦虑之感。

4.按摩宝宝腹部

有时候，宝宝吃了东西不停的哭，怎么办呢？这个时候，可能孩子是吃多了，肚子胀了。所以，面对这样的情景，宝妈们可以给孩子腹部轻轻地做按摩。以顺时针的方向，轻轻揉一揉，如此一来，可以加强肠胃蠕动，缓解孩子胀气哦。

5.多多关注宝宝

很多宝妈以为，宝宝哭泣要么是病了，要么是饿了或者要睡觉了。其实，宝宝有时候哭泣，是想引起妈妈的关注哦。所以，宝妈们在孩子哭泣时，不要再做别的事了，应该深情地看着宝宝，然后和他们说说话，或者和宝宝做游戏，这样宝宝可能就变乖了哦。

6.给宝宝玩具玩

宝宝也是害怕孤单的哦，所以当宝宝一个人独处时，记得给宝宝玩具，这样宝宝可以和玩具一起玩耍。当然玩具大小和种类要选择好，以免宝宝吞食玩具。还有妈妈们也要时不时去看看宝宝，以确保宝宝的安全。

7.拿走宝宝不喜欢的东西

有些东西宝宝看了可能会害怕，所以妈妈们不要让这些东西出现在宝宝的视线里，以免吓到孩子。

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