土豆、白菜、香蕉……这些食物都不能放进冰箱！

很多宝妈每次一去菜场或超市会买很多食物，然后一股脑全塞进冰箱。然而，并不是所有食物都适合放冰箱里储存，放错了搞不好会吃坏肚子！

✘ 叶子、根茎蔬菜类

不少蔬菜放进冰箱很快颜值下跌，容易变黑、变软，口感也会受影响。比如西红柿，在冰箱放久了会变得很软烂，甚至出现散裂、长黑斑的现象，不仅口感变差，也更容易腐烂。白菜、小油菜等叶子蔬菜也是，放进冰箱更容易变质。

而土豆、胡萝卜、南瓜、冬瓜、洋葱等一般放在室温下即可，没必要放进冰箱。黄瓜、青椒存储适宜温度分别是10℃、8℃，冰箱冷藏室温度通常<5℃，显然不适合存放。上述食材建议放在避光、阴凉处。

✘ 热带水果类

比如香蕉、芒果、荔枝等。这些水果通通都不耐低温，适合>8℃温度储藏，放进冰箱容易被“冻伤”，不仅变丑，表皮凹陷，长黑斑，还会造成营养损失，加速变质。一般买回家放在避光、阴凉、通风处即可。

教大家一些存放香蕉的小技巧，可以用保鲜膜抱住根部，注意别搞坏表皮，也不要和苹果、奇异果等水果放在一起。

✘ 茶叶、奶粉

此类食物一般在室温下保存即可，无需低温储藏。如果放进冰箱，而又密封不严，反而会吸潮、变味，不仅影响口感，还容易发霉、变差。如果需要保存时间较长，那么一定要先密封好以后再放进冰箱冷藏或冷冻。

✘ 鱼类

鱼还是现买现吃为好，不宜久放在冰箱里，否则的话容易出现鱼体酸败。一旦鱼体组织会发生脱水或其它变化，就不能再吃了。

✘ 面包、月饼等烘焙类

这些食物刚做出来柔软富有弹性，都不宜放进冰箱储藏，并不能起到保鲜作用，反而会使变质加速，而且放久了容易吸潮、变味，口感变差，变质加速。

如果一次吃不完，可以放入保鲜袋里室温保存。提醒大家，如果包装上有注明保质期，应尽量在保质期内吃完。

✘ 蜂蜜类

蜂蜜天生有保鲜功能，不需要放进冰箱。放久了会结晶，很难倒出来。一般密封好放于阴凉、干燥就可以了。

✘ 火腿类

如果把它们放进冰箱，其中的水分很容易结冰脂肪析出，使脂肪发生氧化，这样一来肉质会结块或松散，口感大大下降，保质期也大幅缩短，开袋后更容易变质。适合冷冻，或存放于避光阴凉处。

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