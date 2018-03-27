怀孕后都有哪些变化？这些不适说明BB很健康

怀孕后，女性的身体会开始出现诸多变化，下面是比较常见的孕早期身体变化，虽然过程不易，但往往有这些反应表明宝宝很健康哦~

1.小便次数变多

怀孕之后，孕妈发现自己的小便次数明显增加，出现这种情况主要是因为子宫压迫刺激到膀胱。

2.乳房疼痛

怀孕之后，孕妈体内激素发生明显变化，这种变化会导致乳房颜色变深且乳房出现胀痛情况。目的就是为了在宝宝出生以后，有奶水喂养宝宝，孕妈不需要过分担心。

3.体重增加腰酸背痛

女性在怀孕期间体重会明显上升，因为胎儿在不断成长。很多孕妈体重在增长的同时还会出现腰酸背痛的情况，这些都说明你的宝宝在健康生长。如果腰酸背痛情况比较严重，孕妈可以让老公帮忙按摩，缓解疼痛症状。

4.胃口不好或是反胃

孕早期，孕妈会有各种不良反应，有的时候还会吃不下东西。有些孕妈会吃什么吐什么，建议可以换些食物来吃，如果呕吐已经影响到你的日常生活，那么就要去医院进行检查。

孕期，孕妈或多或少会出现不舒服的情况，尤其是在孕早期，症状更是明显。但就是因为症状恰恰说明了宝宝正在健康发育。因此，孕妈没有必要太过担心。调整好自己的饮食结构、保证睡眠充足这样宝宝会健康成长的。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)