哄睡这件事，新手父母常犯4个错！

刚刚升级当父母，很多年轻人都会走入育儿误区，尤其是哄孩子入睡方面最容易出错，我们一起来了解：

1.白天不睡觉，晚上才能睡得久

很多新手父母认为，宝宝白天不睡觉，晚上才能睡得久睡得好。新手父母的这种做法是完全要不得的。要知道新生宝宝对睡眠有很高的要求，白天需要睡小觉。一般未满3个月的宝宝白天要睡到4次左右，6个月的宝宝则需要睡3次，1岁的宝宝要睡2次，之后慢慢缩短成1次，如果白天不睡觉，会导致他们情绪变得糟糕，易哭易怒，就算到了晚上，宝宝也会睡得不踏实，反而还容易遭半夜惊醒哭闹。所以新手父母一定要让宝宝在白天睡小觉。

2.宝宝没有吃饱难以入眠

老一辈的人认为宝宝不睡觉是因为没有吃饱，所以会让新妈一边喂宝宝一边让宝宝睡觉。其实这是一种错误的做法。如果新妈一直采用这个方式，很容易造成宝宝“无奶不睡”的局面，甚至夜里面也要频繁喂奶，宝宝才睡得踏实。

3.婴儿要摇着睡觉

因为摇晃就像是在妈妈子宫一样，所以很多新手父母喜欢将宝宝抱在怀里让其睡觉，等到睡着之后再放到床上，但宝宝总是很容易清醒，然后进入恶性循环。这是一种坏习惯。宝宝要睡觉的时候，家长最好将其放到床上，这样对宝宝更加有利。

4.玩累了再睡觉

很多家长喜欢让宝宝玩累了再睡觉，认为这样可以让宝宝睡得更好。其实，家长这种做法只会影响宝宝健康。因为宝宝越是兴奋，越没有办法控制自己，更加难以入眠。因此，家长要掌握宝宝的内在规律，安排适合孩子的睡眠计划，当宝宝有睡意时，引导孩子平静入睡。

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