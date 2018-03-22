长胎不长肉的方法，了解一下？

有人说，怀孕后的女人是“一人吃两人补”，所以长胖点也无妨。但素，为何明星们偏偏都是长胎不长肉哩？比如Angelababy，昆凌，熊黛林等都是只胖肚子呀，其实想要长胎不长肉也是有方法可言，接下来育姐就给大家揭秘咯~~

孕期应该怎么吃

孕早期

怀孕早期，孕妈妈的身体并不会需要太多的营养需求，但是很多孕妈妈都会出现恶心、呕吐、食欲下降的妊娠反应，所以这个阶段孕妈妈可以多吃一些自己喜爱的健康食品，不过要避免辛辣、油腻等重口味食物，以免加重妊娠反应。另外，孕妈妈可以适当补充维生素B以增加食欲，尽量不要空腹。

孕中期

到了孕中期，孕妈妈就要适当补充各种营养，所以孕妈妈的食谱不仅要健康，还要丰富多样。每天谷类、蔬菜、蛋白质类食物等都是必不可少的，孕妈妈还要多吃虾皮、紫菜类的食物补充钙和碘。但孕妈妈也不要无节制地补充过多营养，否则也会有麻烦哟~

孕晚期

这个时候胎宝宝已经长得比较大了，除了适量增加蛋白质的补充，孕妈妈不需要额外再增加其他营养了。有的孕妈妈孕晚期会出现水肿高血压的情况，则要适当减少食盐量。

长胎不长肉，记住两大法则

食物交换份法：计算热量搭配食谱

可以按照“理想体重=身高-105”，再按每公斤约需30-38千卡的热量来计算出每天所需的大概热量。总热量的主要来源有15%-20%的蛋白质量，25%-30%脂肪，再加50%左右的碳水化合物，由此孕妈妈就可以准备自己一天的食粮了。

手掌法则：用手量出食物的量

日常生活中，孕妈妈也可以用手或其他简单生活用品作为度量器，大概估算食物重量，再加以搭配。

长胎不长肉美食推荐

说了那么多，具体有哪些食物可以让孕妈妈“光吃不胖呢”？

1.麦片

麦片不仅含有丰富的膳食纤维，可以帮助孕妈妈保持体力、降低胆固醇水平，而且麦片做法很多，口感甚好。

2.瘦肉

瘦肉中的铁元素可以增加孕妈妈的血流量，从而保证的胎宝宝的营养供给。

3.豆制品

豆制品不仅可以为孕妈妈提供丰富的营养，还有助于孕妈妈保持身材。

4.绿叶蔬菜

绿叶蔬菜中含有丰富的叶酸和锌以及维生素，孕妈妈平时可以吃一些蔬菜沙拉之类的食物。

5.低脂牛奶

孕妈妈可以通过喝牛奶补充钙和蛋白质，还有助于肠胃消化。

长胎不长肉的秘诀你都get到了吗？只要做好饮食搭配，那么你也可以做个美美的孕妈哦~

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