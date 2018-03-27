盘点最常见的八种出生缺陷

在我国，每年出生的婴儿绝大多数都是健康的，但有百分之三的孩子是先天性缺陷儿。下文梳理了最常见的8种先天性缺陷，不过当今医术发达，针对缺陷儿，已经有很多治疗方法和护理措施，我们一起来看看：

1.先天性心脏病

症状：

心跳加速

呼吸困难

进食困难(导致体重不足)

腿部、腹部或眼睛肿胀。

治疗：大多数心脏缺陷可以通过手术、药物或像心脏起搏器这样的机械辅助来矫正或改善。

2.马蹄内翻足

症状：畸形足可轻微或严重，可影响一或双足。轻度的马蹄内翻足并不痛苦，在开始站立或说话之前不会影响到婴儿。

治疗：症状轻微的话，医生会慢慢将脚压入正确的位置，并帮助孩子做特别的练习。严重的情况下婴儿需要进一步的治疗，如石膏绷带，用夹板包扎，穿特殊的鞋子或做手术。

3.唇腭裂

有腭裂的婴儿需要特殊喂养。因为难以吮吸，所以必须用特制的奶瓶喂养。

唇裂的手术治疗应在3个月左右。虽然后续治疗有时是必要的，但修复唇裂的手术几乎总会留下一些疤痕。

4.脊柱裂

由神经管的畸形形成，阻止脊椎在胎儿发育过程中完全闭合。脊柱裂的影响有的会几乎无害，但有的会引起腿部麻痹和膀胱、肠道控制的问题。

5.四肢有缺失或不发达

这一出生缺陷的原因在很大程度上是未知的。一些专家认为，可能是孕妇在怀孕期间接触到化学物质或病毒导致。

6.镰状细胞病

如果不进行干预，缺陷可能是毁灭性的（甚至是致命的），因为它们会影响许多身体系统。镰状细胞病会影响血红蛋白，使细胞变得扭曲，而不是正常的圆形，看起来像香蕉或镰刀。严重的情况下，受影响的孩子可能会面色苍白，呼吸急促，容易疲劳。

治疗：虽然这种疾病无法治愈，但降低严重性和频率的新疗法的研究正进行中。

7.苯丙酮尿症

一种遗传性的代谢紊乱。随着婴儿年龄的增长，可以吃一些蔬菜、水果和谷物制品，但必须避免奶酪、肉、鱼和鸡蛋，建议定期对苯丙氨酸含量进行血液检测。

8.唐氏综合征

超过50%患有这种缺陷的儿童有视觉或听觉障碍。耳朵感染、心脏缺陷和肠畸形也很常见。尽管有一定程度的智力迟钝，但他们可以走路、说话和接受如厕训练。

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