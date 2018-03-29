教你几招 应对小儿呼吸道疾病

众所周知，春季是呼吸道疾病的常发季节，下列有一些专家的建议，可以帮助宝宝度过扰人的小儿疾病：

普通感冒

症状为咳嗽，肿胀或流鼻涕，偶尔轻微发烧。感冒是由200多种病毒引起的鼻子和喉咙的轻微感染。即使宝宝的免疫系统比较成熟，ta每年平均会患上7次感冒。

感冒并不严重，但如果宝宝不到3个月，感冒会很快变成哮吼或肺炎。如果病情恶化或持续超过三天，或孩子小于4周并且发烧38度，需就医诊治。如果孩子出现发高烧、耳朵疼痛、眼睛发红或者不正常饮食等症状，那就不仅仅是感冒了，需要注意！

流感

这是一种突然出现高烧(偶尔腹泻或呕吐)的重感冒。患有流感的婴儿往往易躁。你应该认真对待这种呼吸道感染。6个月以下的婴儿很可能需要住院，并且有较高的死亡率。这主要是因为他们的免疫系统还没有发育完全，而且他们还太小，无法注射流感疫苗。研究表明，如果你在怀孕期间接种了疫苗，那么在最初的六个月里，你的抗体会将婴儿的流感风险降低41%。

哮吼

它看起来像一个简单的感冒，有时伴有发烧，几天后开始咳嗽。哮吼几乎总是在午夜之后出现。当病毒引起喉部、声带和气管的肿胀时，婴儿就会出现哮吼。

细支气管炎

症状是重感冒，伴随着干咳、喘息和稀粪便。当一种病毒(通常是呼吸道合胞病毒，也就是RSV)进入肺里的细支气管并发炎时，婴儿就会患上毛细支气管炎。对许多幼儿来说，这只是轻微的感染。

5种缓解小妙招

1.生理盐水滴注器

通常，宝宝到4到5个月大才学会用嘴呼吸。当他鼻塞充血时，你需要帮助清空阻塞的鼻腔。在1杯水里混合1/4茶匙盐，形成盐水溶液或购买的鼻子盐水喷雾。饭前，在鼻孔里滴几滴，然后用灯泡注射器吸出分泌物。

2.打开淋浴

坐一会儿，在雾蒙蒙的浴室可以帮助清理孩子的肺和鼻腔。

3.凉爽的空气

目前还不清楚为什么凉爽的空气可以镇静哮吼，但这确实是个好方法。

4.冷雾加湿器

它释放的水分可以帮助宝宝更容易地呼吸。

5.安全用药

发烧是免疫系统利用白细胞对抗感染，如果要退烧，那么请在医生指导的情况下用药。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)