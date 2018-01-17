宝宝疝痛全解析，懂得缓解很重要！

急性腹痛的症状可以从宝宝哭泣的性质鉴别：疝痛的婴儿往往哭得更大声更难平静。患有疝气的婴儿多由于肠道不适，你可以从听到的那撕心裂肺的哀号中判断出来。出现疝痛症状的宝宝会蜷成球形或抵着头拱背，他们的肚子可能出现紧缩或扩张而导致不适。

孩子腹痛建议立即就医

如果你的宝宝开始表现出腹绞痛症状，首先去看医生。因为有些类似腹绞痛的症状也可能导致疼痛和哭泣，需要经过专业检查以排除。医生通常根据“三法则”来诊断腹绞痛。如果婴儿连续三周、每周三天、每天哭超过三小时，则可能是腹绞痛。绞痛与消化出现问题有关，因而导致过度哭泣。

疝痛的原因和出现时间

在欧洲，草药驱风剂已成为疝气治疗的首选，并且已经有一百多年。有些婴儿对从牛奶到豆奶的配方转换，或者对一些特殊配方的奶粉出现不适反应，继而会引起腹痛。乳糖不耐受也会引起绞痛，有时候哺乳期的婴儿可能对母亲所吃的东西做出反应，或者消化系统不发达或食物过敏也可能引起绞痛。

通常婴儿两个星期大时，绞痛症状便会出现。不过，大多数婴儿出生四个月大时有所好转。

婴儿疝痛常见的缓解方法

（1）改变饮食（不同的配方，新的喂养计划，不同的食物量）

（2）健康温和的婴儿饮品：由洋甘菊和柠檬香油制成。

（3）换个奶瓶：尝试不同的奶瓶，奶嘴有一定倾斜角度，以防止宝宝在喂养过程中吸入过量的气体。

（4）给宝宝进行腹部和背部按摩可以缓解腹痛，帮助婴儿打嗝。

（5）哺乳期妈妈的饮食改变：避免卷心菜和洋葱。

（6）从容喂养：护理要耐心点，不要操之过急。

（7）降低刺激：巨大的噪音、明亮的灯光和不断的环境变化会增加婴儿（以及父母）的压力。建议要有昏暗的灯光和安静环境，并且进行有规律的洗澡和喂食。脾气暴躁的孩子往往有更多的睡眠问题，所以试着在温暖的房间里进行沐浴、按摩和入眠。

（9）拍嗝：千万不要忽略喂养过程中的这一重要步骤，以帮助宝宝排出肚子里过多的气。

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