育儿奇葩说 退热贴并不能退热？

不知道是什么时候，退热贴成了宝宝发烧的救星。只要宝宝发烧，不管体温多少、精神状态好不好，很多家长都是先在额头上贴一块再说。然而，近日，有专家指出“退热贴不能退热”，这不禁让粑粑麻麻们大吃一惊！究竟这个说法可不可信？本期《育儿奇葩说》将为大家揭晓答案。

说法由来：近日，有专家指出“退热贴不能退热”。

虽然有点不可思议，但这种说法是 的。

这个被无数家长奉为神器的退热贴主要是由PC隔离纸、无纺布和高分子凝胶（内含薄荷、冰片、色素、水）构成。它的主要原理是，当退热贴和宝宝额头肌肤接触时，通过凝胶内水汽蒸发带走额头热量，从而起到局部降温的效果，跟用冰袋敷头或冷毛巾敷头的效果差不多。

但是，人体血液是循环流动的，也正是因为血液循环让体温达到平衡，仅额头局部皮肤温度降低并不能让宝宝的体温降下来。也就是说，退热贴并不能真的让宝宝退热。

而且，不管是中国的儿童发热指南，还是美国、英国、加拿大等西方国家的儿科医生协会，都没有推荐使用退热贴让宝宝退烧。

事实上，退热贴的主要作用是安抚，缓解家长的焦虑情绪。宝宝发烧，很多父母不知道该怎么办才好。如果什么也不做在一旁看着，心里会非常难受。给宝宝贴一块退烧贴，好歹做了点事，心里会好受一些。

那么，退热贴真的一点作用也没有吗？其实也不完全是！退热贴里含有薄荷、冰片之类的东西，能让孩子头部冰凉凉，可一定程度缓解不适。

育姐提醒大家，如果宝宝对退热贴不反感也不会过敏，用一下也行。如果宝宝不愿意贴，就不要强迫他了。

大家给宝宝使用退热贴要注意哪些问题呢？一起来看看吧。

1.别盲目使用退热贴

发烧其实是疾病的一种体征或症状，本身并不是疾病。简单来说，发烧是身体对抗病菌感染的一种自卫反应。大家要尽快找到导致宝宝发烧的原因，而不是盲目的使用退热贴给宝宝退热。育姐请大家牢记，宝宝发烧一定要对症治疗。

2.小心皮肤过敏

使用质量不好的退热贴有可能会导致宝宝皮肤过敏。若发现宝宝额头发红，应立即取下退热贴，并保持局部清洁。若发现宝宝皮肤肿胀、发炎，要立即送医治疗。

Tips：大品牌的退热贴弹性好、透气性佳、粘贴牢固，建议大家去正规药店购买。

3.皮肤有异常不要使用

宝宝皮肤有伤口、湿疹或斑疹等异常情况时，千万不要使用退热贴。另外，宝宝的眼睛和嘴巴周围不能使用退热贴。

4.使用时家长要在旁看护

退热贴是外用贴剂，使用时大家要在一旁看护，避免宝宝将退热贴吃进肚子里。

那么，宝宝发热了，我们到底应该如何应对比较好呢？大家快来学。

1.尽快通风散热

大家保持室内凉爽通风，让宝宝感觉非常舒服。天气较热时应打开空调、风扇，让室内温度降下来。宝宝穿衣要适量，不要穿太厚或太多影响身体散热。另外，宝宝发烧不要捂汗，避免发生电解质紊乱或捂热综合征，危及宝宝生命安全。

2.使用物理降温

建议采用温水拭浴或温水澡，比较温和。如果表现得很抗拒，就不要使用。请记住，宝宝舒服是第一位的。

小贴士：千万不要使用酒精擦浴

宝宝皮肤薄，通透性好，发烧时皮下血管处于扩张状态，使用酒精擦浴降温很容易发生酒精中毒，给宝宝带来危险。

3.及时补充水分

发烧会让新陈代谢速度加快，体内水分消耗变大，大家要及时给宝宝补充水分。6个月以下宝宝多喝奶，6个月以上宝宝多喝水。

4.必要时要吃药

若体温在38.5摄氏度以下，可以使用物理降温；若体温在38.5摄氏度以上，应在医生指导下服用退烧药。提醒大家注意，要严格遵循说明书要求或遵医嘱，核对好剂量，千万不能过量。

5.及时送医治疗

若宝宝发烧并伴有腹泻、咳嗽、头疼、抽搐、嗓子痛、耳朵疼、面色发白、精神不佳等症状，大家要及时带他看医生，以免耽误病情。

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