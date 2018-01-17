老人能做到这八条，带孩子你可放宽心~

关于带娃，年轻父母和老人之间总是摩擦不断，一方坚持科学育儿，一方坚持按照传统养，当然看对方不顺眼，有矛盾是难免的。但为人子女，我们应多体谅老人帮忙带孩子的辛苦，千万不能一味埋怨。我们应该做的事将正确的育儿观念和方法传递给他们。如果老人能做到以下这8条，那真的是太棒啦~

不把屎把尿

虽说我们都是被父母把屎把尿长大的，但这么做真的对孩子危害很大。我们没事，只要说我们很坚强。要知道，宝宝颈椎很脆弱，把屎把尿这一行为会影响其脊椎的正常发育，另外还会增加宝宝日后患痔疮、脱肛等几率。

宝宝还小，就得用纸尿裤或尿布，等到他直肠括约肌与膀胱发育较成熟，就可以开始如厕训练啦~只要掌握科学的方法，宝宝顺利如厕没那么难。

不溺爱孩子

很多家庭都是隔代亲，溺爱孩子这可以说是老人的通病。孩子要什么给什么，有错舍不得批评一个劲儿护着，还总担心被其他孩子欺负……

孩子绝对不能惯，就因为还小所以要好好教，有错一定要及时批评纠正。至于物质方面，必须适度满足。若事事满足孩子从小贪图物质享受，吃不了苦，长大后不仅是生活低能儿，还不懂得感恩、付出，成了“白眼狼”。

不迷信偏方

女婴挤乳头凹陷，发烧捂汗降温，烫伤后涂牙膏，鱼刺卡喉了拍背，流鼻血仰头止血……像这样的民间偏方还有很多，不少老人坚称有效。讲真，这些做法全都不靠谱。如果真的照做，坑的是孩子。

比如挤乳头这条。事实上，乳头凹陷和挤乳头之间清清白白，没有神马关系，但有很多人就是信。之前有媒体曝出一个女宝宝因为被挤乳头引发感染，致使乳芽腐烂，以后可能一侧乳房缺乏不发育要进行乳房再造！上述提及的任何一个偏方，都害了不少孩子，有的孩子甚至无辜丧命！

不乱给宝宝喂东西

在很多老人看来，饭更营养，早早就让宝宝吃辅食，甚至是大人饭。辅食、大人饭这些宝宝以后得吃，但得按月龄来呀~辅食、大人饭添加太早，宝宝还不成熟肠胃系统负担很重，容易腹泻、腹胀，造成偏食。特别是蛋、花生和海鲜类食物，宝宝太早吃容易过敏。

即便宝宝已经大了，什么都能吃，也不能他要什么就给什么，比如膨化食品、高糖甜食等。否则话影响正常进餐，阻碍体对各种营养吸收，不利于身体健康和发育。

不追着宝宝喂饭

这又是一中国特色，老人们觉得孩子胖=健康，瘦就是营养没赶上，所以总是追着孩子喂饭。你一说“孩子能自己吃”，他们立马反驳“自己吃哪能吃饱！”

事实上，孩子自己是饱是饿，当然他自己最清楚，我们应该相信他。再说，首先胖≠健康啦，宝宝吃的太胖营养过剩，以后容易患糖尿病、心脏病、脂肪肝等疾病。还有，追着喂饭实在不好，存在宝宝咀嚼不充分、含饭等问题，导致消化不良，养成边吃边玩坏习惯，还容易造成过度肥胖。

不把宝宝裹成粽子

有一种冷叫“奶奶觉得你冷”。判断孩子冷不冷，老人们习惯用传统测温大法——摸手。然而，这种方法很不靠谱。相比成人，宝宝心脏还小，从这儿泵出到达四肢末端比较少，所以正常情况下很手脚就应该偏凉。

老人们还会看孩子打喷嚏就认为他着凉了。可不是这样哦~粉尘刺激、温度调节不佳等都可以会让宝宝打喷嚏。判断宝宝冷不冷到底正确姿势应该是摸颈背部，只要此处温热且捂汗，说明宝宝不热不冷穿得刚刚好。千万别一言不合就把宝宝裹成粽子，行动不便不说，还容易大汗淋漓感冒，甚至可造成捂热综合征，要了孩子小命！

不讲“中国式”礼貌

这是很多家长会犯的错误，尤其是老人！强迫孩子叫人，不叫就使劲儿催；强迫孩子分享玩具，不给就上手抢；喜欢拿自己孙子孙女和别人家孩子比来又比去；在别人夸孩子，“谦虚”还不行非得贬低几句等等。

比起年轻父母，老人更爱面子，更讲究“中国式”礼貌，自然让孩子更受伤。

不对宝宝各种限制

讲白了，就是舍得让宝宝受一点委屈，受一点点伤。孩子一哭，那无疑是戳心利剑。所以无论孩子为什么哭了，老人往往会立马上前抱起来各种哄，闹情绪就妥协，不小心隔着碰了就怪桌子……

首先，孩子哭是他的权利，他们悲伤或难过需要发泄，我们要尊重、允许。再一个，孩子哭有很多种种含义，比如饿了、困了。如果不管三七二十一直接哄，并不能解决及时问题。孩子一旦发现哭可以解决问题，那么会经常耍手段。

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