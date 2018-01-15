严寒季 教你3招让宝贝睡得香

寒冷干燥的冬冬季，很多宝妈都为孩子的保暖问题操碎了心，尤其是在晚上，如何让宝宝暖和地睡个好觉呢？下面，育姐就给大家支几招。

衣服别穿太多

孩子晚上睡觉易动踢被子，容易着凉，所以有的家长就给孩子穿很多衣服，再盖上被子睡觉。然而，这种做法是错误的。这样并不能让宝宝睡得安稳，孩子会因为束缚感到不舒服，甚至还会发生捂热综合症。所以，夜里尽量不要给孩子穿太多衣服，如果室内温度较高的话建议给宝宝穿一套棉质轻薄材质舒服的睡衣，相反如果室内温度较低，可以给宝宝穿厚一点的棉质睡衣。

建议试试睡袋

如果父母担心宝宝半夜踢被子，影响睡眠质量，而且自己又不能及时发现的话，不妨给宝宝穿着睡袋睡觉，这样就不用担心他踢被子着凉了，还能起到很好的保暖效果。父母还可以根据室内的温度给宝宝的睡袋外加个小毛毯或者毛巾，护住宝宝的肚子或者其他容易受凉的部位。这里要提醒一下，由于冬季比较干燥加湿也很重要，可以在宝宝睡觉的房间里用加湿器来让湿度保持在50%到60%之间。

倘若用被子，别太重

给宝宝谁太重的被子看似很暖和，其实由于婴幼儿自身排热系统还未发育完全，不仅会让宝宝睡得不安稳，还会使宝宝睡得压抑，甚至会导致慢性缺氧甚至昏迷。为了避免这些情况发生，建议调换被子，给孩子盖轻薄保暖的被子，另外被子的材质一定要舒适亲肤，最好能宽一点。

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