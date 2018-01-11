冬天给娃洗澡 做好这些不着凉

冬天天气冷，给宝宝洗澡是一件让人纠结的事，稍不留神就有可能让他着凉生病。怎样才能避免发生这一情况呢？今天育姐就给大家支招，妈妈们赶紧来学！

洗澡前

防止宝宝洗澡时着凉，大家要做好万全的准备，具体怎么做一起来了解下。

1.选择合适的时间

一天之中最暖和的时段是中午12点到下午3点，建议大家在这个时段给宝宝洗澡。

2.保持合适的室温

给宝宝洗澡前，大家应把室温控制在合适的范围内，以25-28度为宜。在北方地区，每家每户都有暖气，这一点不难做到；在南方地区，虽然没有暖气，但可以开启浴霸或电暖气来提升室温。

3.处理好宝宝生理需要

洗澡前，大家最好先让宝宝如厕，解决好大小便。另外，为了避免发生吐奶，不妨尽量在喂奶前30分钟给宝宝洗澡。

4.准备好洗澡用品

把宝宝洗澡时要用到的东西提前准备好，比如浴盆、脸盆、毛巾、浴巾、纸尿裤、纱布、棉签、婴儿沐浴露、梳子等。另外，给宝宝洗澡前要把双手洗干净，大家记得把手上的戒指、手镯、手表等配饰摘下来，避免伤害到宝宝娇嫩的皮肤。

5.做好防滑工作

浴室的地上经常有水，大家一定要把防滑塑胶地垫铺好。有了它，不但能避免宝宝跌伤，也能防止大人滑倒让宝宝受伤。

6.提前烘好宝宝衣服

洗澡前，大家要将宝宝的干净衣服烘烤一下，让它变得既暖和又松软。这样宝宝洗完澡后能立即穿上干净舒适的衣服啦~

洗澡时

大家一定要学会给宝宝洗澡的正确姿势，这样他就不容易着凉生病，还会洗得很舒服呢~

♦ 建议浴盆，水量、水温要适中

如果宝宝还小，那么最好用浴盆。洗澡时让他的身体泡在热水里，水量约占浴盆的一半左右即可。宝宝洗澡水温建议保持在38到40℃。不宜过高，否则会使皮肤的皮脂膜受损，甚至有可能发生烫伤。如果发现水温变凉要立即添加热水。提醒大家，添加热水前一定要把宝宝抱离开注水区。

♦ 消除宝宝抗拒因素

宝宝抗拒洗澡，通常有以下这些原因：害怕眼睛里进沐浴液，担心耳朵进水，浴室闷热感觉不舒服，脱衣服感到冷等。

大家要想办法把这些因素消除掉，比如：洗澡时注意别让水和沐浴液进入宝宝的眼睛和耳朵；浴室门窗别关死，保持一定的空气流通；为宝宝准备一些能在水里玩的玩具，让他能轻松愉快洗澡。

♦ 洗澡时间不宜过长

宝宝往往喜欢玩水，大家千万不能放任他，冬天这样很容易着凉的。请做到有条不紊、速战速决，争取在10分钟内把洗澡这件事搞定。

♦ 头和身体分开清洗

给宝宝洗澡时，可以不脱衣服先洗头，洗完头擦干包上毛巾后，再脱去衣服清洗身体。头和身体分开清洗，能有效避免宝宝着凉生病。

♦ 重点部位认真洗

宝宝皮肤有褶皱的部位存在很多污垢，大家一定要认真清洗。还有，提醒大家无论是男宝宝还是女宝宝，记得清洗私处哟~

洗澡后

宝宝洗完澡，大家要把善后工作处理好，千万不能大意。要知道，很多宝宝就是在洗完澡后着凉生病的哦！

1.快速擦干

洗澡后，大家要用干浴巾把宝宝包好，从浴盆里抱出来。请大家注意，让浴巾吸干宝宝皮肤表面的水分，千万别用浴巾用力揉搓宝宝皮肤！宝宝肚脐里的水分可以用棉签和纱布擦拭。

2.涂抹护肤品

擦干水分后，大家可以给宝宝涂抹一些润肤露，防止皮肤干燥起屑。而轻柔给涂抹润肤霜也相当于宝宝做了抚触哇~

3.尽快穿衣服

尽快给宝宝穿上已经烘暖和的衣服，换上干净的纸尿裤。然后用棉签帮宝宝清理耳朵、鼻子里的污物。如果耳垂和耳朵周围处漏洗了，此时可以消毒棉擦洗。接下来，若宝宝头发较乱，可以用梳子轻柔给他梳头。

4.喂点温水

宝宝洗完澡后，大家可以喂他喝点水或奶，不但有利于维持体温，还能补充身体丧失的水分。

TIPS：这些事项请大家注意

√ 大家在给宝宝洗澡时要一心一意。即便有其他事打扰，也要给宝宝洗好了再去处理。

√ 如果宝宝发生了呛水，应立即把他抱起来。让宝宝头朝下，并用手轻拍其后背。

√ 宝宝冬天洗澡的次数不宜太多，一个星期洗两三次即可，太过频繁洗澡反而会使皮肤脱屑、受伤、瘙痒。

√ 若宝宝有腹泻、呕吐、皮肤受损、发烧打寒战等情况，或刚刚接种完疫苗，48小时内最好别洗澡。

√ 把洗发水、沐浴露放在顺手的地方，这样可以节省洗澡时间，降低宝宝着凉的可能。还有，宝宝冬天穿衣较多，身上的污垢并不是很多，无需每次洗澡都使用沐浴露，这样能避免皮肤干燥。

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