夜奶如此神烦，怎么戒？

很多宝妈都有夜间给宝宝喂奶的习惯，但长时间的夜间给宝宝喂奶，宝宝就会有长蛀牙的可能，而且也影响大人的睡眠质量。那么该如何戒掉也来了？

宝宝生长情况不同，戒奶时间也不同

白天虽然宝宝也有在喝奶，但难以满足生长发育正常需求，所以需要通过夜奶来补充。如果宝妈贸然给宝宝戒掉喝夜奶的习惯，很容易造成孩子营养不良，严重的话还会影响宝宝大脑与骨骼发育。所以，给宝宝戒夜奶需循序渐进。

每个宝宝生长发育情况是不一样的，因此对于夜奶的需求也是有所差别的，所以在戒奶时间上也会存在一定的差异。

宝宝戒夜奶6个月是关键

从宝宝出生到之后的6个月可以说是宝宝大脑骨骼发育的黄金时间，需要母乳或是配方奶粉来维持宝宝所需的营养，如果这时候让宝宝戒掉夜奶，将会对宝宝成长发育造成不小的影响。

6个月之后，宝妈们也会逐渐给宝宝添加辅食，只要宝宝适应之后，种类就会变得多元化起来，这时候宝妈们就可以逐渐减少喂奶次数以及奶量了。正常情况下，因为有了辅食，宝宝对夜奶的需求量也降低了许多，一般1-2次的夜奶就可以了。

宝宝戒奶需循序渐进

1.对宝宝的需求不要太急满足

对于有喝夜奶习惯的宝宝来说，家长可以延迟给宝宝喂奶，不要那么急着满足宝宝的需求，这样下去，就能逐步拉长喂夜奶的时间。

2.宝妈需摆正姿态

宝妈们要摆正心态，要知道每个宝宝对于夜奶的需求量是不一样的，所以不要一下子就停止给宝宝喂夜奶，家长应该逐步减少喝夜奶的次数，这样才不会造成宝宝的不适。

3.培养宝宝好的睡眠习惯

很多人会让宝宝含着乳头睡觉，这种行为并不科学。家长应该帮助宝宝养成好的睡眠习惯，在喝完夜奶之后，应该立即拔出乳头，放宝宝在床上入睡。

4.分清宝宝需求

有些宝妈认为，宝宝夜里醒来就一定是要喝奶。其实非也。有时候宝宝做了噩梦，需要安抚，有时候是因为宝宝是浅睡眠，只要周围有一点声响，都会吵醒宝宝，宝妈这时候不需要太过干涉，宝宝就会自己安然入睡了。

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