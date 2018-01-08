BB口水疹怎防治？现在看还不晚

孩子流口水并不可怕，可怕的是流口水竟然会带起口水疹，小孩子的脸蛋那么娇嫩，被口水疹侵袭，往往会带来各种皮肤问题。接下来，就让我们来了解下如何预防口水疹：

涂抹橄榄油

当孩子洗完脸或是擦干口水后，我们可以在孩子的嘴边、脸颊、下巴到脖子的地方抹上一层橄榄油，这主要是起到保护皮肤的作用。也可以适当地用一些护肤、润肤产品，但必须是婴幼儿专用，且温和不刺激。如此一来可以有效预防口水疹，也避免了不必要的麻烦。

经常擦拭

孩子流口水，父母就要经常擦拭。但是在擦口水的同时，我们要注意用质地柔软的纸帕或是毛巾，使用时需要湿一下温水，否则容易擦破皮，还会导致皮肤干燥甚至是过敏。其次，动作一定要轻柔，不能粗暴，否则会加重口水疹的情况。最后，擦拭务必要勤快，一旦发现孩子流口水就要及时擦掉。

避免感染

当孩子出现轻微泛红、起皮的时候，说明口水疹还不是很严重，还只是轻微的症状。我们可以通过上面的预防方法及时抑制口水疹，防止其扩散。同时也要注意观察，口水疹现象是否会慢慢好转。不要随意听信偏方用于孩子身上，一定要到正规的医院做检查，听从医生建议进行治疗。

最后需要提醒大家，孩子一旦得了口水疹，就要减少感染的可能性。要经常帮孩子剪指甲，洗手，以防孩子抓破患处。

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