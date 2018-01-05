北鼻咳嗽了，这些护理方法竟然都是错的！

宝宝不停咳嗽怎么办？快给宝宝吃药吧！其实，咳嗽不一定是病症，如果急着给宝宝用药，很可能会适得其反。那么，对于宝宝咳嗽不止，还有多少防治方法是错误的呢？育姐就给大家一一整理：

宝宝咳嗽是炎症，要吃消炎药

宝宝出现急性咳嗽，大多是由感冒引起，病毒感染者较多，而抗生素只是对细菌感染有抑制作用，对病毒感染导致的咳嗽来说并没有什么用。如果反复地长期为宝宝使用抗生素，不仅不会止咳，还会出现耐药或者引起过敏的反应，这样会给宝宝身体带来更大的潜在伤害。发生病毒感染的时候，尽量让宝宝多喝一些温开水，或给宝宝使用一些化痰药剂来稀释痰液，使痰液排出，不让细菌有繁殖的机会；如果经医生确认，是因过敏引起的咳嗽，应该找出过敏源让宝宝远离，并且为宝宝使用抗过敏药剂，这样才容易将咳嗽治愈。

宝宝咳嗽，会咳出肺炎，要马上吃药

咳嗽，只是一种症状，多数情况下，宝宝出现咳嗽不是坏事，说明有正常的防御能力。引起咳嗽的情况有很多，肺炎、喉炎、哮喘、气管炎、感冒、支气管炎等都会引发咳嗽症状。孩子患了肺炎后会引起咳嗽，但不是说出现咳嗽就能咳出肺炎，大家一定不要弄反了，也不要急着给宝宝喂药！

乱用食疗偏方

盐蒸橙子

“盐蒸橙子”是否可以治疗咳嗽还没有科学根据，不过盐和橙子搭配在一起并没有副作用，所以家长可以试试，但不要抱太大希望。

蜂蜜

一些研究发现，一周岁以后的孩子在睡觉之前喝2至5ml的蜂蜜，可以减轻在夜里咳嗽的症状，而且此方法还有助于宝宝睡眠，但此法只适用于宝宝干咳症状，所以不可以一概全。

煮梨汤

有的宝妈可能会想通过梨汤来帮助宝宝止咳，但效果可能没有大家想得那么有效，所以不要盲目相信。

宝宝咳嗽要喝止咳药

咳嗽，其实是人体反射性的保护，呼吸道的一些细菌、病毒可以随着咳嗽而排出。因为宝宝的反射能力差，宝宝咳嗽的时候多数是伴有痰液，而痰液不容易被孩子咳出来，如果强制为宝宝止咳，会导致大量痰液在呼吸道内积储，反而会对宝宝咳嗽症状加重，严重时可出现气急或者其他并发症。

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