耳温计怎么用？也是大有讲究

随着时代的进步，以往的体温器已经渐渐被大家所抛弃，方便而又准确的耳温枪在近几年逐渐成为很多家庭的新宠。但是，很多家长并没有完全掌握耳温枪的使用方法，所以数据难以准确。接下来，就这一问题给大家普及相关知识：

注意测量的环境

在测温的时候也需要考虑适合的时间，因为耳温枪是会同周围的环境做对比与补偿的，需要在正常的环境温度内进行测量。人体的温度随着季节的变化不一样，在洗澡或者运动后，体内温度也会有所变化。因此，应该尽可能避免以上情况。

清洁和护理

耳温枪也要注意清洁，特别是耳温枪头上的胶膜一定要保持干净，否则会影响测量值。除此之外，耳温枪使用时需要将探头对准鼓膜，所以耳道内的异物或者耳垢也需要清洁，稍有微量就好。

耳温枪几度算是发烧

当人发烧后，下视丘是体温上升最快的地方，而耳膜与下视丘的血流有互通，所以我们通过耳膜来测试孩子是否发烧。

耳温枪测试出来的体温都是由电脑换算后得出的温度，孩子的体温比较高，所以两岁以内，测量耳温在三十八度以上才算是发烧。

其实只要不超过38.5度，我们可以在家里通过物理降温法帮助孩子降温，比如给孩子洗温水澡，尽量让孩子通过免疫力与病毒作斗争，有利于孩子免疫系统的形成。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)