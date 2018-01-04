“好爸爸”职业测试题，是男人就来挑战！

古语有云“子不教父之过。”Emmmm，这还是有一定道理的，毕竟育儿这事要父母共同承担。但是呢，生活中很多爸爸频频被孩儿妈狠diss，内心有点小委屈。各位爸爸，现在机会来了。这里有套好爸爸测试题，还不快来证明自己:

一、单项选择题

1. 你家孩子是谁辛苦十月怀胎生出来的？

A.爸爸

B.垃圾桶捡的

C.妈妈

D.胳肢窝夹出来的

正确答案：C

这题应该没人不知道吧，除了那被爸妈欺骗的孩子。

别得意，这题是送分题，让大家练练手，下面要认真啦~

2. 白天，宝宝纸尿裤通常需要多久换一次？

A.0—1小时

B.2—3小时

C.3—5小时

D.5—8小时

3. 正常情况下，宝宝多大开始添加辅食？

A.出生时

B.满月

C.6个月

D.10个月

4. 下面哪种食物宝宝1岁内可以添加？

A.盐

B.蜂蜜

C.水果

D.酱油

5.汗巾是干嘛用的？

A.安抚

B.发汗

C.吸汗

D.擦汗(≈小手绢)

6.宝宝发烧超过多少度，需要吃退烧药？

A.37.2℃

B.38.5℃

C.39.5℃

D.40℃

7.宝宝1岁内需补充哪种维生素？

A.维生素A

B.维生素B

C.维生素C

D.维生素D

8.下面男明星哪一位抱孩子姿势正确？

A.

B.

C.

D.

二、排序题

1. 请排出给宝宝换纸尿裤的正确步骤：

①展开纸尿裤②对比放置位置③解开脏纸尿裤

④仔细再次清理小PP⑤抽出纸尿裤⑥清理粑粑

2.请根据宝宝辅食添加顺序来排序：

①磨牙饼干②水果汁或泥③面条④米粉

三、填空题

1. 故事围绕小猪及其家庭和朋友展开，主人公最爱玩跳泥坑游戏，请问这部动画片的名字是_______ ( 提示：小猪快跑/小猪佩奇/麦兜响当当)

2. 《超级飞侠》中，拥有超酷工具箱的角色叫______，他虽然很聪明但老是搞出让人哭笑不得的事。( 提示：酷飞/多多/乐迪)

答案奉上，请参考：

一、2.选B.2—3小时

白天宝宝每隔2—3h需要换一次纸尿裤，而晚上4h左右要换一次。

3.选C.6个月

要适时给宝宝添加辅食，过早过晚都不好。

4.选C.水果

原则上，1岁以内不可以给宝宝添加盐、酱油、蜂蜜等等，而水果可以。建议从果汁兑水开始，然后再和原汁，接下来是果泥。

5. 选C.吸汗

给宝宝用的汗巾又叫隔汗巾，通常展开放在宝宝背部衣服里吸汗用。

6. 选B.38.5℃

理论上讲，宝宝体温>38.5℃需要服用退烧药。这里也提醒爸爸们，宝宝生病时千万不要让妈妈一人孤军奋战，你也要搭把手帮帮忙哟~

7. 选D.维生素D

维生素D最主要的作用就是促进钙质吸收，若是宝宝体内缺乏影响钙磷代谢，可引起佝偻病。另外，给宝宝补充维生素D的同时，别忘了和妈妈一起带宝宝晒日光浴。

8. 选C啦

此处不比颜值，只说抱娃姿势，马天宇胜出！

二、1.③④⑥⑤①②

可别说你一次都没帮宝宝换过纸尿裤哦~只要做过1次，这题不要太简单！

2.④②①③

宝宝辅食添加顺序是流质——泥糊状——固体状。爸爸们，你们是否给宝宝做过一顿辅食呢？

三、1.小猪佩奇

2.多多

你是个好爸爸吗？来看看结果吧。

答对0—4题

你平时的表现，让你看起来像个后爸。再不努力，小心孩子要和你“绝交”！

答对5—10题

虽然你战胜了20%的爸爸，但离好爸爸差还差2个点——行动！且听一句劝：放下手机，放下游戏，回头是岸啊~

答对11—12题

继续加油哦，好爸爸！

讲真，以上都是和宝宝很相关很基本的问题，妈妈们答下来肯定一路顺畅。提醒爸爸们，可别做甩手掌柜，平时要主动分担育儿的重担哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)