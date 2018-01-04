“好爸爸”职业测试题，是男人就来挑战！
古语有云“子不教父之过。”Emmmm，这还是有一定道理的，毕竟育儿这事要父母共同承担。但是呢，生活中很多爸爸频频被孩儿妈狠diss，内心有点小委屈。各位爸爸，现在机会来了。这里有套好爸爸测试题，还不快来证明自己:
一、单项选择题
1. 你家孩子是谁辛苦十月怀胎生出来的？
A.爸爸
B.垃圾桶捡的
C.妈妈
D.胳肢窝夹出来的
正确答案：C
这题应该没人不知道吧，除了那被爸妈欺骗的孩子。
别得意，这题是送分题，让大家练练手，下面要认真啦~
2. 白天，宝宝纸尿裤通常需要多久换一次？
A.0—1小时
B.2—3小时
C.3—5小时
D.5—8小时
3. 正常情况下，宝宝多大开始添加辅食？
A.出生时
B.满月
C.6个月
D.10个月
4. 下面哪种食物宝宝1岁内可以添加？
A.盐
B.蜂蜜
C.水果
D.酱油
5.汗巾是干嘛用的？
A.安抚
B.发汗
C.吸汗
D.擦汗(≈小手绢)
6.宝宝发烧超过多少度，需要吃退烧药？
A.37.2℃
B.38.5℃
C.39.5℃
D.40℃
7.宝宝1岁内需补充哪种维生素？
A.维生素A
B.维生素B
C.维生素C
D.维生素D
8.下面男明星哪一位抱孩子姿势正确？
A.
B.
C.
D.
二、排序题
1. 请排出给宝宝换纸尿裤的正确步骤：
①展开纸尿裤②对比放置位置③解开脏纸尿裤
④仔细再次清理小PP⑤抽出纸尿裤⑥清理粑粑
2.请根据宝宝辅食添加顺序来排序：
①磨牙饼干②水果汁或泥③面条④米粉
三、填空题
1. 故事围绕小猪及其家庭和朋友展开，主人公最爱玩跳泥坑游戏，请问这部动画片的名字是_______ ( 提示：小猪快跑/小猪佩奇/麦兜响当当)
2. 《超级飞侠》中，拥有超酷工具箱的角色叫______，他虽然很聪明但老是搞出让人哭笑不得的事。( 提示：酷飞/多多/乐迪)
答案奉上，请参考：
一、2.选B.2—3小时
白天宝宝每隔2—3h需要换一次纸尿裤，而晚上4h左右要换一次。
3.选C.6个月
要适时给宝宝添加辅食，过早过晚都不好。
4.选C.水果
原则上，1岁以内不可以给宝宝添加盐、酱油、蜂蜜等等，而水果可以。建议从果汁兑水开始，然后再和原汁，接下来是果泥。
5. 选C.吸汗
给宝宝用的汗巾又叫隔汗巾，通常展开放在宝宝背部衣服里吸汗用。
6. 选B.38.5℃
理论上讲，宝宝体温>38.5℃需要服用退烧药。这里也提醒爸爸们，宝宝生病时千万不要让妈妈一人孤军奋战，你也要搭把手帮帮忙哟~
7. 选D.维生素D
维生素D最主要的作用就是促进钙质吸收，若是宝宝体内缺乏影响钙磷代谢，可引起佝偻病。另外，给宝宝补充维生素D的同时，别忘了和妈妈一起带宝宝晒日光浴。
8. 选C啦
此处不比颜值，只说抱娃姿势，马天宇胜出！
二、1.③④⑥⑤①②
可别说你一次都没帮宝宝换过纸尿裤哦~只要做过1次，这题不要太简单！
2.④②①③
宝宝辅食添加顺序是流质——泥糊状——固体状。爸爸们，你们是否给宝宝做过一顿辅食呢？
三、1.小猪佩奇
2.多多
你是个好爸爸吗？来看看结果吧。
答对0—4题
你平时的表现，让你看起来像个后爸。再不努力，小心孩子要和你“绝交”！
答对5—10题
虽然你战胜了20%的爸爸，但离好爸爸差还差2个点——行动！且听一句劝：放下手机，放下游戏，回头是岸啊~
答对11—12题
继续加油哦，好爸爸！
讲真，以上都是和宝宝很相关很基本的问题，妈妈们答下来肯定一路顺畅。提醒爸爸们，可别做甩手掌柜，平时要主动分担育儿的重担哦~
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