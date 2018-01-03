围观：教你一分钟了解胎动

通常，怀孕到五个月的时候，准妈就已经能感觉到胎动，之后胎动会更加频繁。胎动是了解宝宝的绝佳途径之一，接下来育姐就带大家了解胎动：

了解胎动

胎儿在子宫内会有所动作，容易撞击到子宫壁，就形成胎动，胎动次数的快慢强弱都跟宝宝发育有很大关系。正常情况下，一个小时胎动不少于三次，12小时之内宝宝胎动不少于30次。

胎动可以帮助准妈了解胎儿是否健康发育。正常情况下，胎动会很有规律，倘若胎动异常，务必要就医。

孕7个月胎动会愈发频繁

怀孕7个月时，孕妈会感觉到胎动次数越来越频繁，力度也越来越大，很多孕妈担心胎儿健康会有问题。淡定哦，因为这个时期，胎儿正处在好动时期，胎动次数自然也就多了。

胎动频繁，如何应对

1.及时吃饭

很多女性因为孕期反应，吃不下东西，其实这对宝宝健康是非常不利的。所以孕妈要及时吃东西，就算吃不下，也要吃，可以少吃多餐，这是为了宝宝健康着想。

2.左侧睡姿

孕后期，因为胎动频繁，很多孕妈都没有办法好好睡觉。这时候，新妈可以试试改变睡觉姿势，由原来的右侧卧睡转变成左侧，同时在腹部垫上一个枕头，这样会更有利于睡眠。

孕7月需注意的事项

1.保护乳房

如果孕妈打算以后母乳喂养，那么从孕六月开始，就要开始做好乳房清洁保护工作。坚持每天使用温水以及软毛巾擦拭按摩乳房，这样母乳喂养也会更加顺畅。

2.胎动异常要及时发现

从第七个月开始，胎动次数会变得越来越频繁，这时候新妈可以记录每个小时胎动次数，一旦发现异常，要及时去医院检查。

3.预防早产

怀孕期间，孕妈子宫始终处在松弛状态下，如果突然感觉到有宫缩情况，那要小心，因为这有可能是早产的征兆。如果子宫收缩频率每小时在3次以上，那么就要去医院检查。

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