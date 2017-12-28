育儿“老司机”告诉你：宝贝便秘你得这么做

宝宝便秘是很常见的症状，而造成这种情况出现的原因有很多，比如运动量过少、摄入的水含量不足或是食物中的蛋白质含量过高等。这些原因都会造成宝宝肠道菌群的失衡，最终导致宝宝便秘。那么家长要怎么做才能改变宝宝便秘的症状呢？

对付宝宝便秘，从这几个方面入手

1.养成好的排便习惯

吃完早饭一个小时之后，可以让宝宝坐在儿童专属马桶上坐上十分钟。如果还是没有便意，宝妈们再让宝宝起来。长时间坚持下来，宝宝自然养有了定时排便的习惯。

2.按摩穴位

宝妈们在宝宝吃完饭之后的1小时，尝试按摩宝宝足三里穴，这能促进肠胃蠕动。足里三穴位置：让宝宝坐好，膝盖外侧下方凹陷的部位（约三四根手指）的位置，连续按摩1-2分钟。

3.少食多餐

宝宝胃容量比较小，但部分家长还是喜欢给宝宝吃粗糙、大块的食物，长此以往会导致宝宝肠胃堵塞，最终导致宝宝出现便秘情况。所以给宝宝吃饭，最好是少食多餐，多吃富含纤维素的食物，这样能更好地促进肠胃蠕动。

4.适量的加强腹肌活动

家长可以带宝宝多进行腹肌活动，这能很好地改善宝宝便秘情况。简单的蹲坐、身体向前向后弯曲或是转腰运动都可以加强腹部肌肉活动，加快肠胃蠕动。

5.利用益生菌

很多宝宝因为没有形成良好的饮食习惯，或是随便使用抗生素，导致肠道菌群遭受到破坏，最终引发宝宝腹泻或是便秘。建议家长应该及时给宝宝补充益生菌，以此刺激肠胃蠕动，改善宝宝便秘的情况。

宝宝便秘的原因有很多，家长需要针对原因去护理。倘若宝宝便秘现象比较严重，建议及时带孩子去医院就诊。

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