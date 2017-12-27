真相：孩子和谁睡，影响大着哩！

孩子跟谁睡，怎么睡，结果竟然大不同！达妈可没有夸张哦~如果你想要孩子以后跟你更亲密，未来更优秀，那么请及时作调整哦~

孩子和老人同睡有危害

很多年轻的爸爸妈妈因为工作很忙，请老人帮忙带孩子，而孩子就养成了从小和奶奶或外婆一起睡的习惯。其实，孩子和老人一起睡不好呢~

要知道，老人各项身体机能都在慢慢退化，呼吸系统也不比从前。所以，为了获得更多的氧气，排出更多“废气”，他们呼吸会相比年轻人急促。这么一来如果孩子和老人一起睡，孩子的氧气会被抢，并被迫吸入很多“废气”，身体和智力发育当然会受到一定影响，对以后的性格、人格也会有不小的影响。

而且，老人对孩子往往会过度关怀，比如时不时给孩子盖被子、摸摸后背有没有出汗等，影响孩子睡眠质量，对身体健康的发育当然也不好。

和和妈妈同睡，孩子更优秀

宝宝曾经和妈妈为一体，出生后非常需要通过和妈妈的肌肤接触来重新获得安全感，比如爱抚、拥抱等。

妈妈和孩子同睡就是一个母子交流以及建立深厚联系的最佳时机。对于孩子来说，谁都不能代替妈妈这一角色，即便别人照顾得再好。通过和妈妈的亲密接触，孩子可以摆脱焦虑、不安等情绪，获得满满的安全感，这对他们的未来很重要。一个拥有足够安全感的孩子，长大后更自信，性格更好，人际交往能力也会很不错。

孩子从小和妈妈接触很少，容易缺乏安全感。很多孩子从小和老人一起睡，和父母关系淡薄。老人精力有限，很多时候会顾及不到的地方，时间长了，孩子会变得内心孤独、沉默寡言。

和孩子分床、分房要把握好时间

孩子单独睡是迟早的事，大家应把握好时间考虑分床、分床，建议在3—10岁完成这个过程。

如果孩子还太小，对妈妈有很强的依赖感，只有睡在妈妈身边才踏实。而孩子有什么动静，妈妈也好及时发现并调整，避免发生窒息等意外。若这个时候就让孩子单独睡，容易使他缺乏安全感，养成吮手指、咬被角等不良习惯，也不利于心理健康。

等孩子满3岁，慢慢有了自我意识，大家一尝试让他单独睡。然后等孩子5岁左右，就可以考虑分房睡了。要知道，独睡和独立之间没有必然联系，而前者是孩子独立的一种表现。若孩子独立性发展比较好，那么独睡自然水到渠成。

最后，提醒大家孩子非常需要父母的陪伴，平时即便工作再忙，也请尽量陪着孩子一起睡。

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