这些行为和作死没区别，父母们千万别做了

每个父母都想要把孩子教育好，并且为此而一直努力。但是在生活中，有不少家长在教育孩子时用了下面这些错误方法，说真的这和“作死”没什么区别！

1.说话不算数

孩子还小，说话不算数也不是什么大事，不兑现自己的承诺也无所谓，反正孩子没能力反抗！

然而这种行为就是在告诉孩子，人可以言而无信，可以为了逃避责任而撒谎，慢慢地他们也会养成撒谎、言而无信的恶习。

2.过分溺爱包办

孩子要疼、要爱，于是衣服帮着穿、饭菜帮着喂，孩子永远是对的，说要什么就买什么……

诚然，这些都是对孩子的爱，但这是能“溺”死人的爱。长期被这么“疼”，孩子会变得自私、自以为是、不会关心人。

3.夫妻俩吵架

再恩爱的夫妻也会有意见分歧，而有些人就会因为这些分歧破口大骂、大打出手，让整个家都充满负能量。

看到爸爸妈妈因为一点小事大打出手，孩子自然也会有样学样——说脏话、打人；而且长期处于这种压抑的环境，孩子会变得敏感、缺乏安全感。

4.总喜欢比较

自家孩子万般好，也敌不过别人家的孩子。你考了98分，必然有别人家的孩子考100分；你考了年级第一，依然有人考全市第一……

总说别人家的孩子怎么好，只会让孩子内心自卑、善于嫉妒、行为叛逆。你这么说孩子的时候，有没有对比过别人家的爸爸妈妈？

5.我不行你必须行

明明自己都做不到，却总是要求孩子必须行：“你必须要当个画家，这可是妈妈小时候的梦想！”

把自己的梦想、未来全部施加在孩子身上，只会让他们喘不过气来；而且这种强制性教育，也会让孩子变得没有主见，人云亦云。

6.热衷体罚教育

孩子犯错不耐心教育，而是选择体罚，虽然大部分情况下，孩子会因为疼而委屈求全，但是小心他会恨你一辈子。

热衷打骂的父母，养出的孩子往往会是两个极端，要么冲动暴力要么奴性十足，这真的是你想要的结果吗？

7.喜欢贴标签

有些家长喜欢给孩子贴各种标签，孩子不做家务就是“懒”，不会写作业就是“笨”……

虽然只是嘴上说说，但是这种行为却让孩子觉得自己不受大人待见，自己一无是处，时间久了自信心和自尊心将大受打击。

8.过分独裁专制

我是大人，所有我有绝对的话语权，我说什么孩子就要听。别跟我说凭什么，就因为我是你爸/妈！

虽然短时间内，孩子会言听计从，但是随着他们心智成熟，他们会因为这种专制也变得叛逆，也有孩子会因此变得自卑懦弱。

9.爱玩手机

手机功能很多，可以看视频、刷微博、交友聊天，但就是不能陪孩子。

长期这么被爸爸妈妈忽视，孩子会变得性格孤僻、情感冷漠，原本良好的亲子关系也越来越差。

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