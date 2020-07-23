妈妈一个小举动，竟然差点害死自己和女儿

科技在给我们的生活带来便利的同时，也带来很多危险，而今天育姐就要来“批斗”一下手机。日前，育姐看到一个视频，讲述的就是一对母女因为母亲看手机，而身处险境的故事……

一个非常常见的镜头，妈妈背起宝宝，准备开车带女儿出门。

一个30多岁男子在超市买完东西，准备去看儿子的球赛。

两个看似毫不相关的家庭，却因为手机牵扯到了一起。

男的一边开车，一边和妻子讲着电话，似乎在说儿子球赛的事情。

这边的妈妈看到朋友圈里女儿的照片有人回复，立刻拿起来看。虽然只有几秒钟，但是这个妈妈的心已经不再开车上。

下一秒，看手机的妈妈，讲电话的爸爸，两辆车撞在了一起。本来安静的社区，也因为这个事故而变得骚动起来。

如果这个妈妈没有急着看手机，那个爸爸能及时挂掉电话，两个人都能专心地开车，这个车祸就能避免。

其实这是国外一个公益短片，目的是提醒大家不要在开车的时候玩手机。可能有妈妈觉得，这都是故事不是真实的，育姐在危言耸听。好吧，那来看看现实中，因为手机而出现的车祸。

5岁女孩被公交车撞死

当天晚上，5岁女孩和妈妈一起回家，半路上，女孩自己跑到的马路中央，结果被避让不及的公交车碾压致死，母亲痛哭晕厥。

据知情人透露，当时母亲因为在玩手机，所以没有看住孩子，让她自己跑到了马路上……

妈妈看手机，儿子被碾死

郑州某停车场，一个两岁男童在玩耍的时候，被一辆刚开出的白色SUV碾压，孩子当场死亡。

有目击者称，孩子妈妈在出事是正在看手机，结果就一会功夫，孩子就自己跑到车辆右前轮位置，而这个位置恰恰是司机的视野盲区。

司机捡手机，撞伤5人

15年8月21日下午1点许，南京岳某开车撞进了公交站台，导致5人被撞伤，其中3人骨折。

经调查发现，岳某低头捡滑落的手机，导致车辆失控撞入了站台……

过马路打手机，女子被碾压

当日下午，广东一女子在过马路的时候，被一辆白色货车迅速撞到，随后被迎面而来的一辆卡车碾压而过。

目击者称，女子当时在讲电话，没有注意到过往车辆。现场可谓是惨烈至极……

除了车祸还有这些意外

小男孩在电梯扶梯口附近玩耍时，手被电梯卡住，而其母亲则在不远处玩手机……

沈阳一位父亲因为看手机，而没有看住孩子，结果孩子从4楼坠下……

江苏6岁女孩和妈妈乘坐手扶电梯的时候，不慎从2楼失足坠下，母亲走到电梯处时正在拨弄手机……

四川一个女孩被下水道护栏卡主，究其原因还是因为走路时玩手机……

不得不承认，手机给我们的生活带来诸多便利，但是也给让我们变成了残疾人，比如走路“看不了”路的盲人，“听不到”外界声音的聋子。也许这些你都不在乎，那么你还在乎孩子的安全问题吗？

上面这些血淋淋的事故，都是因为父母忙于玩手机所致。这里育姐也提醒大家，不要总做“低头族”，而是多把心思都放在孩子身上。因为孩子大多还懵懂无知，不知道什么是危险，他们的安全完全由你掌控。

最后送上育姐看到过得一句话：“你最亲近的人就在身边，你却拿着手机。让我们放下它，去感受原始的人类情感吧。”

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