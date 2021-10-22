嫌弃1万生活费太少，她每天用脏话网暴亲爹

“死*的，用了50欧(约人民币379元)就要和我大清早吵架。恶心**玩意。”

这居然是女儿形容父亲的话…

23岁在西班牙留学的女儿，因为生活费的问题和父亲吵了起来。

据爆料，女儿是在西班牙的留学生，父亲是上海的金融主编，北大毕业。2015年父母离婚后，女儿和父亲一起生活。

对话中可以看到，爸爸每个月给女儿一万元生活费，对女儿的超支行为颇有微词。

但女儿也是态度强硬，不甘示弱。

女儿今年已经23岁，早已是个成年人了，但仍是啃老一族，国外留学生活费本就比国内贵，但她似乎并没有什么节约意识，每个月都超过预算。

父亲也直言工资几乎都给了女儿。

到此的对话看起来还好，无非是生活费的争执。23岁也该独立了依然啃老还挺理直气壮的，小编觉得这女儿很不懂事。

但接下来这个女儿做出的举动，看完了只能说，彻底离谱了…

她将自己与爸爸的聊天记录发到其他群里，并破口大骂，死祁xx、恶心玩意。

理所应当地要生活费，居高临下地辱骂父亲。

而聊天记录中爸爸发出的晚饭图片，只是普通的清粥+青菜，但女儿还在抱怨自己饭都吃不营养不均衡。

这样一对比，多少有点心酸。

50岁的父亲，高知分子，供孩子出国留学，每月1万余的生活费，怎么就供出这样一个“冷血女儿”呢？

随着网友的讨论，女孩曾经更多的互联网行为被扒了出来。

她本来想去澳洲留学，被爸爸喊停回国，放弃高考参加大专自招。

然后又从大专退学，去到西班牙留学，在此期间爸爸答应她出四年的学费。

到了2020年，她称爸爸又不愿意了，疫情回国后，还曾当众打她，说不会再给她出钱读书。

女生愤怒地将爸爸的姓名、工作单位等私人信息都在网上公布，她形容父亲是“一个人性泯灭、迫害亲生女儿的恶魔”。

当然这也不是她第一次辱骂自自己父亲，还有更加疯狂的举动。

她甚至p图、录视频，内容就是：面对面骂她爸。

多次辱骂爸爸，妈妈也同样不放过。她将妈妈的视频也挂在网上，进行言语攻击，理由是：她也骂我。

更无语的是，如果有愿意一起骂她爸爸的网友，她还会私发果照奖励。

看到这里，小编此刻反应就是大写加粗的离了个大谱。

这一系列女儿的行为曝光后，在知乎上也疑似出现了父亲的回答。（是否是女孩父亲本人依然存疑）

从回答中可以看到，他反思自己的暴脾气对女儿造成了伤害，他是农村出生，家境不好，他害怕女儿将来吃不了苦，所以有意无意地将自己的危机感和意愿强加在女儿身上。

女孩对待其父母态度的糟糕，暴戾言语，或许是受到过来自父母的伤害。

因为和父母关系紧张、怨恨父母才会做出上述行为。

但在对待父母之外的事情上，她也同样过分。

还记得去年疫情期间有一条{留学生回国为躲避隔离而跳窗}的新闻吗？

根据网友曝光的聊天记录，这位留学生就是她。

在疫情严重时期，竟然为了拒绝隔离而跳车逃跑？

这不是胡闹吗？给防疫工作添大麻烦吗？随后她被带去强制隔离。

但在隔离期间依然作天作地，出言不逊。

这就是纯粹的没素质。

看完这一系列的疯癫行为后，网友们也表示：生她不如生一块叉烧！

小编也觉得，这女生的心理状态看着真的不是很健康的样子。

不过有网友表示，“子不教父之过”，能教出这样的女儿，父亲的教育一看就有问题。

有同情女孩的网友说，其父亲的“卖惨式教育”让人痛苦不堪。长此如此，就是一种精神折磨。

父母苦口婆心说着“我这么惨，对你还这么好。”

就像家里剩了一块牛排，父母默默夹给孩子，这是温暖的爱。

如果夹给孩子后，还要对孩子表示：这是我们舍不得吃省下来给你的，你要好好争气啊！那就是卖惨式的爱。

留下的是我们这么惨但还是对你这么好，你还不懂事的话就是白眼狼的“道德绑架”。

但她是23岁的成年人，不是13岁。

她接受过学校教育、社会教育，是个可以独立自主的人了。

所犯的错误，难道全都归结于父母教育吗？

最该反思的，还是她自己啊！

诶，随着事件的发酵，10月20日，女孩通过媒体做出了反思。

她表示起因是一场误会，50欧的花费是因为刚刚抵达留学地区需要重新购买生活用品；汇入的生活费还未到账，所以才使用的信用卡，父亲误以为她是还想再要钱。

也提到，将聊天记录发到其他群目的是想和大家吐槽一下，没想到会被人放到网上。

事后，自己也反思了，自己做出了很错误的行为。

图源：视频新闻截图

多数网友愤怒的原因在于对女生对亲爹的辱骂，而不是多花了几十欧元。

是真反思还是迫于舆论压力的场面话，不想过多猜测…

如果对父母恨意如此深，大可以离得远远的，国外留学也能勤工俭学，努力过好自己的生活。然而她却是一方面仇恨父母，随意辱骂；一方面又靠着父母生活费过活当个巨婴。

原生家庭的缺陷和问题绝不是23岁的女孩理所应当做着巨婴的理由。

父母教育的缺陷和孩子不懂事，好似两者都能找到充分理由将“不幸”归咎于对方，然后继续彼此拉扯、矛盾恶化。

“因为小时候没有被原生家庭温柔以待，所以现在我成为了一个不好的人。”

这种因为经历过黑暗，就无法走出阴影的观点是站不住脚的。

既然未成年时被动接受，那成年后能独立了，要做的就是努力走出。

最终你想活成什么样，成为什么样的人，还是要靠自己的选择与努力。

这件事儿，你怎么看呢？

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