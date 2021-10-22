李云迪嫖娼被抓，网友的段子却让我笑出了猪叫声

情况嘛，想必大家都已经知道了。

我一大早刚进公司大门，就听办公室各个角落传出了此起彼伏的

“李云迪”

“嫖娼”

“王力宏”

“郎朗”

…

首先要说一句，朝阳群众真不是吹的。

这些明星也是不长记性啊。怎么朝阳群众声名在外十多年了，还往枪口上撞。

这下“人类高质量男性”要把天赋带到看守所了。

言归正传，我们还是来看看沙雕网友们的创作吧

明星不幸段子兴~

首先吃瓜群众最先想到的，还是宏迪CP给be（bad ending 耽美圈专业术语，我刚查的 ）了。

毕竟这CP当年可是在已故吃瓜圣地豆瓣鹅组盖过高楼的。

这次塌房塌得有朝阳警方认证，还是蛮“别致”的。

王力宏8年前其实亲自发帖解释过，奈何不少CP粉执迷不悟，这次终于沉冤昭雪了。

力宏自己都在线吃瓜了…

工作室也是看热闹不怕事大。

还有网友们费解于李云迪一表人才为什么要嫖娼。

也有人说，他当时其实在上钢琴家教，最近家教抓得严，没办法才说自己PC的。

塌房之后，还有不少网友们开始关心起云迪的狱中生活。

然后有些网友们还给他找了新的CP

不过据说他俩一个涉嫌刑事犯罪，一个是行政违法行为。

行政拘留的关在拘留所，刑事拘留（包括后续被批准逮捕）关押地点在看守所。

估计这个CP是组不成了。

也有不少网友，在讨论正在播出的《披荆斩棘的哥哥》怎么办？

毕竟芒果的剪辑师刚费了好大劲把霍尊给P了。

这就又来活了~

哎，说笑归说笑，还是希望广大男性朋友们洁身自好。

贪欢一晌却赔上大好前程。

对不起自己，对不起亲友，也对不起多年追随的粉丝。

一失足成千古恨，再回首已百年身。

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