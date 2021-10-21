亲爸绑架？亲妈开水浇头？请别用孩子做你失败婚姻的撒气桶

我们总说孩子是父母的宝贝，是心头肉，是家庭的希望，是平凡生活的英雄梦想。

可泱泱世界，总会有个别父母会突破人伦的底线，把孩子当作婚姻失败的撒气阀。

不还彩礼，不给见孩子

10月8日，家住甘肃武山县的范彩云发微博称，她出生仅14个小时的孩子被“绑架”了。

而绑架者正是她已经分居的丈夫毛斌斌。毛彬彬表示只有她归还7万元的彩礼，才能将孩子交给她。

范彩云在后来接受采访，说了一下事情的来龙去脉：

她与丈夫于20年末结婚，婚后两人就矛盾不断，今年5月范彩云回到母亲家居住，双方开始分居。

生产前，她通知丈夫与婆婆来医院陪产。

生完孩子后，两人又因为男方和其亲属没有问候女方发生争执，大吵一架。

随后毛斌斌将孩子从医院抱走，并跟女方表示归还彩礼钱，才把孩子给女方。

孩子才出生不到一天就被抱走，基础的医学检查都没做完，范彩云非常担心，于是报了警。

当地警方告诉她，两人的婚姻关系依旧存在，事情只是当做家庭纠纷调解，不能立案。

稍后，当地妇联在采访中表示已经介入此事。

我真特么无语凝噎了~

大哥，这是你的亲生骨肉啊，不是叉烧！更不是你用来威胁别人所谓的“代价”。

真心希望这对夫妻无论离不离婚都迅速将此事解决，给孩子一个稳定无忧的成长环境。

不知道这孩子懂事之后，如若知道自己亲生父亲曾把自己的安危，作为要挟自己母亲的谈判筹码时，会何等伤心。

后爸亲妈下毒手致重伤

不配为人父母的不仅有亲爹，还有亲妈。

2021年10月13日，辽宁省抚顺市新抚区人民法院公开开庭审理了被告人陈某威、刘某彦（女）故意伤害、虐待一案，并于当日进行了宣判。

两人系男女朋友关系，因虐待伤害刘某彦6岁的亲生女儿，分别被判处有期徒刑16年与有期徒刑3年。

据报道，6岁的受害人在5个多月时间里，遭受了两人惨绝人寰的虐待。

铁钳拔牙、针刺大腿、烟头烫嘴唇、滚水浇头、掰断胳膊……

小女孩遍体鳞伤，惨不忍睹。

受伤女童体表烫伤评定为重伤二级；

9根肋骨骨折；

浑身肌肤和骨头没有一处完好；

头发和头皮全部被烫掉；

半边身子无法正常发育；

盆骨和股骨头严重骨折；

有可能会终生残废…

连代理律师和女童的姥姥都看不下去了~

代理律师在朋友圈怒斥

孩子姥姥也说自己女儿该死刑

说句难听的，小萝卜头生前都没在重庆渣滓洞受这么大罪。

这个后爹是个冷血人渣我也不想多费笔墨。平常人看见路边受伤的小动物还会有恻隐之心，更何况是一个你能听懂她每一句哭喊的孩子？你怎么忍心下得去手的？

当然了，这种恶棍生活中肯定也是存在的，否则我国监狱里哪住得上100多万犯人。

但是能对自己亲生女儿下毒手真的是骇人听闻！

世人皆说：虎毒不食子。

多少父母为了自己的孩子，节衣缩食，栉风沐雨，大幅降低自己的生活质量也毫无怨言，只图给他一个更好的成长环境。

而你居然如此对待自己的亲生骨肉，可以说是人性之恶天花板了！

开庭前，女童爸爸已向法院申请撤销孩子生母刘某彦监护权，“谁都不能提她妈妈，孩子很反感，到现在还会做噩梦。”

孩子父亲拿着孩子受伤前后的对比照

对了有人可能会说孩子母亲如此不靠谱，为什么孩子给她带，爸爸也有责任。

这里替他解释一句：孩子爷爷奶奶去世了，姥姥姥爷身体不好，爸爸跑长途不方便照顾，离婚后孩子判给母亲。

现在孩子爸爸已经辞去长途司机工作，改做洗车工，方便照顾孩子。

别让孩子做你情绪的垃圾桶

像上面这种视孩子若筹码、如发泄工具的父母，你们生孩子的目的是什么？X生活快感的副产品？

其实我们现实生活中，有不少家长都会把生活中、工作中、婚姻里造就的负面情绪，发泄在孩子身上。只是手段没有上述2人这么恶劣。

月有阴晴圆缺，婚姻不合，劳燕分飞，有时候也在所难免。

但是不爱了，请你别伤害。

别伤害对方；

别伤害无辜的外人；

更别伤害自己的孩子。

这是你生而为人的操守，为人父母最起码的担当。

也许你过得很苦，在婚姻中有很多委屈，但是孩子没有义务为你的苦难买单。

他不是为此来到世上，他需要的不是你的负面情绪，而是阳光和你坚实的肩膀。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)