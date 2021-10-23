让娃多吃鸡蛋有利于身体健康？当心过敏找上门

鸡蛋是日常生活中的一种常见食物，它营养丰富，做法多样，深受人们的喜爱，很多妈妈都会做给宝宝吃。但小编要提醒大家，宝宝身体还没有发育完全，吃鸡蛋有可能会出现过敏反应，一定要小心谨慎。下面给大家科普宝宝吃鸡蛋的相关姿势，赶紧看过来吧~

宝宝吃鸡蛋为什么会过敏？

鸡蛋过敏症是是身体对鸡蛋产生抗体引发的免疫系统过敏反应，有时皮肤接触鸡蛋也会引发过敏。不少人小时候对鸡蛋过敏，但一般在5岁后就会自然消失。

宝宝对鸡蛋过敏，是因为免疫系统将鸡蛋中含有的蛋白质判定为危险物质，进而生成抗体进行“防御”。鸡蛋中的蛋白质会释放免疫球蛋白E进行应对。这些抗体反过来又会生成组胺等化学物质进行“反击”。而问题的关键在于，组胺等化学物质会影响肠胃道、心血管、呼吸系统的正常运转。

宝宝吃鸡蛋过敏该如何处理？

宝宝吃鸡蛋过敏，皮肤上会出现明显的过敏症状。面对这种情况，妈妈应立即停止给宝宝喂鸡蛋，也不要给他吃含有鸡蛋成分的食物。

宝宝过敏情况很严重，出现皮肤红痒、出皮疹、呼吸心跳异常等症状，要及时带他去医院就诊。

给宝宝吃鸡蛋，妈妈要注意这几点

妈妈给娃吃鸡蛋，这几点一定要牢记在心：

1.宝宝第一口辅食不要吃蛋黄

宝宝第一口辅食的最佳选择是婴儿米粉。婴儿米粉添加了维生素、锌、铁等营养元素，又不易引发过敏，非常适合刚开始接触辅食的宝宝。宝宝刚开始吃辅食也可以吃菜汁和果汁，但通常不能作为最初的辅食。

2.鸡蛋营养价值高也不能多吃

鸡蛋具有很高的营养价值，而且做法多种多样，不少妈妈每顿都给宝宝吃鸡蛋。其实，这样做是错误的。

吃任何食物都要适度，鸡蛋也不例外。宝宝胃容量较小，一天中吃太多鸡蛋会影响其他食物的进食量，不利于身体吸收全面充足的营养。

宝宝的辅食要保持食物多样化，在保证日常奶量和其他含铁量较高的蔬菜、水果、谷物的前提下，每天吃一个鸡蛋就可以了，多吃鸡蛋对身体并没有太多好处。

3.不满1岁的宝宝最好别吃蛋清

不满1岁的宝宝消化系统还没有发育成熟，肠壁非常薄，具有很好的通透性。而鸡蛋清中含有的白蛋白分子较小，会直接穿透肠壁进入到宝宝的爷爷中，很容易诱发荨麻疹、湿疹、喘息性支气管炎等过敏反应或变态反应性疾病。所以，妈妈最好不要用鸡蛋清给1岁以下宝宝做辅食吃。

4.不建议给宝宝吃煎炸鸡蛋

鸡蛋经过煎炸，油会包住蛋液，同时让部分蛋白焦糊，破坏鸡蛋中的赖氨酸和其他氨基酸，导致营养价值大幅降低。宝宝吃了这样的鸡蛋，口腔和胃里的消化液很难与之接触，影响消化速度。

5.未煮熟的鸡蛋不要给宝宝吃

给宝宝吃的鸡蛋一定要煮熟煮透，不要用开水冲鸡蛋，也不要给他吃生鸡蛋。不少父母喜欢用开水冲鸡蛋，然后加点糖给宝宝吃。实际上，开水并不能安全杀死鸡蛋中含有的寄生虫卵和细菌，宝宝吃了这种鸡蛋有可能感染“肠炎沙门氏菌”或“伤寒沙门氏菌”，进而患上肠炎或伤寒。如果鸡蛋中不含细菌，但含有大量毒素，宝宝吃了后会发生急性食物中毒。急性食物中毒会有几个小时的潜伏期，发病较急，出现腹泻、呕吐、高烧、身体乏力等症状，病程通常持续一两天。

6.宝宝发烧时别吃鸡蛋

鸡蛋蛋白含有大量热量，正在发烧的宝宝吃了后会增加体内热量，不利于降温退烧，让身体恢复正常。

宝宝首次吃鸡蛋发生过敏，有可能会有生命危险。因此，父母给宝宝吃鸡蛋时，一定要密切留意宝宝的身体情况。

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