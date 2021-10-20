“夜奶”戒除有方法，建议收藏保存

宝宝到了一定月龄，妈妈就要帮他戒夜奶了。那么，具体该怎么做呢？今天给大家科普相关知识，赶紧来看一看~

为何要让宝宝戒掉夜奶？

让宝宝戒掉夜奶，主要有以下几个原因：

1.导致宝宝肥胖

母乳喂养的宝宝肥胖，大多与喂养过度有关。月龄较小的宝宝容易因肠绞痛引发哭闹，而很多妈妈常常误以为宝宝饥饿，便频繁给他喂奶。

2.影响口腔卫生

宝宝用奶瓶吃奶，如果经常吃夜奶会引发“奶瓶龋”，影响牙齿健康和口腔卫生。

3.让妈妈睡不好觉

宝宝是母乳喂养，每天吃夜奶会影响妈妈的正常休息，不利于妈妈产后身体恢复，进而降低母乳质量，在一定程度上妨碍宝宝的正常发育。

4.妨碍正常睡眠

宝宝晚上睡觉时，脑垂体会分泌生长激素，从而促进身体发育。充足的睡眠对于宝宝的身体发育和智力发育十分重要。如果宝宝每天都要喝夜奶，会影响睡眠质量，对正常的生长发育十分不利。

给娃戒夜奶，什么时候最合适？

通常而言，宝宝6个月大时妈妈就可以给他断夜奶了。半岁的宝宝胃容量有所增加，可以连续睡6小时不吃奶。而且，大多数宝宝会在6个月时吃辅食。泥状辅食、半固体辅食比奶水更有饱腹感，不容易感到饥饿。

需要提醒大家注意的是，宝宝的身体发育情况各异，需要采取不同方法应对。有的宝宝食量比其他同龄宝宝大，妈妈晚上需要给他加餐。通常而言，宝宝9个月后就不需要半夜吃东西了。

帮助宝宝戒夜奶的正确方法

让宝宝戒夜奶，推荐以下几种方法：

1.慢慢拉长两次夜奶的时间间隔

妈妈要注意观察宝宝吃夜奶的时间规律并记录下来，接着有意识地拉长两次喂夜奶的时间间隔，降低吃夜奶次数。比如，宝宝以前是1点、3点、5点吃一次奶，现在2点、4点给他喂奶。

2.巧用奶嘴

宝宝哭闹不安，可能并不是肚子饿导致的，有可能只是想体验吮吸的感觉。此时妈妈可以让宝宝使用安抚奶嘴，或许可以安抚他的情绪使其平静下来。

3.适当安抚

宝宝半夜醒来，妈妈不要将他抱起来，应尽量安抚，并跟他说现在是睡觉时间不是吃奶时间，明天早上再吃奶等等。妈妈可以轻轻拍打宝宝，帮助他重新入睡。

4.降低气味吸引

宝宝对妈妈的气味十分敏感，在戒夜奶期间，妈妈要勤换衣勤洗澡，降低气味对宝宝的吸引力，建议让丈夫或其他家人参与带娃。

5.逐渐减少喂奶量

妈妈要遵循“循序渐进”的原则，慢慢降低喂夜奶的频率，千万不要突然给娃断夜奶。比如说，第一天将喂夜奶次数从三次剪到两次，两天后再从两次减为一次，让宝宝慢慢适应下来。

给宝宝戒夜奶是一场“持久战”，宝宝刚开始戒夜奶时有可能会哭闹，妈妈千万不要心软给他喂奶，以免前功尽弃。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)