把父亲20万死亡赔偿金充了游戏，这俩孩子熊到家了

手机游戏的普及，让不少孩子成了手游上了瘾。

还记得上次去亲戚家，5岁小侄子见我拿出手机，第一句就是：姐，你手机能吃鸡（游戏和平精英的代称）吗？

吃鸡吃不了，吃惊倒是真的。

后来问了他爸，才知道他每晚都要吃鸡。

这样想来，队友是个小学生可不一定是句玩笑。

现在的小朋友啊，有不少已经“沉迷游戏，无法自拔”。

有b站up主做过一个“熊孩子乱花钱”合集，小编看完后，只能说一句：看得人血气上涌了…

日防夜防，自家熊孩子难防，孩子偷拿家长手机玩游戏，甚至化身“土豪玩家”充钱的新闻也是层出不穷。

台州小男孩几天充值12.7万，被妈妈要求写检讨；

大连8岁男孩玩手游9天充值超过10万，以为充的是经验值不是钱。

还有个让人看了更糟心的…

近日，河南驻马店王大妈的女儿发现母亲手机内有20多万的消费记录，而母亲对手机操作不熟悉，遂到派出所报案，后民警一查才知，竟是被两个孙子用于游戏充值了。

两个孙子一个11岁一个10岁，孩子父亲2019年因为车祸去世，这20多万是父亲的死亡赔偿款。

图源：新闻视频截图

而这笔钱，一家人平时生活再难都不敢动用。

孩子们说，游戏现在有未成年账号防沉迷系统，因此便用奶奶的信息绑定游戏，还骗奶奶说是考试需要以此进行人脸识别。两孩子陆续在电商平台上消费14万用于购买账号、进行充值；3万多用于游戏内消费。

后续了解到：游戏平台和电商平台都表示充值的钱会帮助申请退款。

两个孩子也都10多岁，并非是完全不谙世事的年纪了。甚至还有点“小聪明”，不过聪明完全用错了地方。

乱花钱可以说是自制力差，多次骗奶奶编造谎言就是诚信问题。

勿以恶小而为之，小时候充值游戏，长大了也可能去借贷。

图源：网友评论

游戏的原本受众，本就是成年人。

孩子玩游戏这件事儿，错不在游戏，游戏本身并不是“精神毒药”。

9月以来，国家也出台了堪称“史上最严”的针对未成年人的游戏限制。针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，严格控制上网时间、时段、时长。

游戏平台也相继推出人脸识别登陆、青少年模式等防沉迷措施。

小编试过“青少年模式”，有时候确实玩起来不得劲。

很难完全相信，青少年能满足于“青少年模式”下的简单快乐。

有了好政策还得看具体执行，如何将“沉迷游戏”的孩子拉出来，就是家长们需要好好思考的工作。

其实“堵不如疏”，如果遇到自家熊孩子充钱玩游戏，得让他知道钱的来之不易。可以让孩子在家里干家务挣钱，让他了解钱有多难挣。这样他对钱有了客观的认识，才不容易大手大脚。

另外在玩游戏方面，也要跟孩子定好规则，什么时候可以玩、如何玩、玩多久、如若违反会有什么惩罚，并严格执行。

教育孩子是一个“勤行”，一份投入一份收获，若对孩子成长有所期待，家长还是要多多用心才是。

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