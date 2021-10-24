90%妈妈都不会给娃做果泥，正确做法为你送上！

众所周知，米粉是宝宝第一口辅食的最佳选择。但随着宝宝月龄的增长，只吃米粉就不能满足正常发育的正常需求了。果泥营养丰富，口感清爽，是吃辅食宝宝的必备口粮。今天小编给大家带来果泥的正确制法，赶紧来看看吧。

水果泥的正确制法

给娃制作果泥，建议选择质感较软的成熟水果，推荐大家使用以下两种制作方法：

1.用茶匙

第一步：将水果洗净后切成两半，将其中的果核挖掉。

第二步：用茶匙沿着同一个方向将果肉刮下来，制成果泥。

2.用磨板

第一步：清洗水果并把外皮擦干净，去皮后切片，同时挖掉果核。

第二步：用磨板将水果磨成果泥。

需要提醒大家注意的是，用以上两种方法制成的果泥，要用滤网过滤掉其中较粗的果粒，以便给刚接触固体食物的宝宝食用。

常见果泥制法大推荐

1.哈密瓜泥

哈密瓜吃起来香甜可口，并且营养丰富，含有维生素A、维生素B、维生素C、果胶物质、苹果酸。铁、钙、磷等营养元素。其所含的铁元素比牛奶高17倍，比鸡肉高2-3倍。

食材：

哈密瓜1-4个。

做法：

（1） 哈密瓜去皮洗净后切成小块。

（2）把哈密瓜块倒进料理机中打成泥。

（3）把打好的果泥取出倒进碗中即可给宝宝食用了。

2.猕猴桃泥

食材：

猕猴桃半个，适量的温开水。

做法：

（1）猕猴桃洗净后去皮，切成小块。

（2）把切好的猕猴桃压成果泥。

（3）按照1:1的比例加入适量温开水，就可以给宝宝吃了。

3.混合水果泥

食材：

桃子、香蕉、苹果各一个，橙子半个。

做法：

（1）将苹果和桃子去皮、去籽，然后切成片。把半个橙子放进搅拌机打成橙汁。香蕉去皮后切成块。

（2）把桃子和苹果刚在锅中蒸软，稍微放凉后加入橙汁（7个月以上宝宝可少量尝试，太小的宝宝不要加）捣碎。

（3）加入香蕉块压一下，搅拌均匀即可给宝宝吃了。

给宝宝吃果泥，妈妈要注意这几件事

给宝宝吃果泥，以下几件事要牢记在心：

1.市场上的水果良莠不齐，如果家里经济条件允许，建议大家给宝宝购买有机水果，避免农药残留。

2.给娃吃果泥，妈妈要遵循“由少到多，循序渐进”的原则，最好给他吃橙子、香蕉、苹果等常见水果，不要吃不常见的进口水果，以免发生过敏。

3.李子、梨子、西瓜等水果会使宝宝大便变稀，因此，妈妈要留意观察宝宝的大便情况。如果发现异常，应及时停喂水果。

4.给宝宝吃果泥，建议选在哺乳后或进餐后。水果含有大量糖分，吃奶前或进餐前吃会影响正餐的进食量。

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