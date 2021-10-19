常玩的游戏竟导致孩子进ICU… 这些动作，危险危险危险!

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育儿像是一场闯关养成游戏，爸爸在“游戏”中常常扮演着不靠谱队友的角色。

“爸爸带娃，活着就行”这句调侃常常出现在各类育儿话题中。

在各种花式带娃视频中，常出现一些让我们哭笑不得的名场面。

《爸爸去哪儿》第一季中，田亮给女儿cindy的穿搭十分抢眼，乱穿衣、秋裤外穿的“时尚”搭配令人印象深刻。

有爸爸临时顶班去送孩子，结果听了个大概便着急将孩子送进大门。最后接到民警电话才知道自己将孩子送错了学校。

父爱如山，也是充满了各种不稳定因素，有时会短暂掉线，甚至还会产生危险。

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近日，[父亲举高高失手，一岁半孩子摔进ICU]的新闻引发了很多关注。

10月10日，河南商丘的董先生抱着一岁半的孩子举高高，结果一抱一提不慎失手，导致孩子后脑勺着地。

董先生说“孩子一直哭，随后浑身发软。我就害怕了，赶紧打了120。”

随后经医生诊断，孩子为严重脑出血。

至今，孩子仍在ICU。

孩子爸爸非常自责：我这辈子都不会原谅我自己。

图源：新闻截图

这是一个突发的悲剧，明天和意外我们永远不会知道哪个先来，说再多后悔的话也于事无补。

唯愿孩子能够早日康复！

但这样的悲剧不是第一次发生了，许多大人都没有意识到一些逗娃动作的危险性。

此前珠海一父亲和3岁女儿玩“举高高”，不料孩子头顶被房顶旋转的电风扇削伤。导致颅骨粉碎性骨折与少量颅内出血，万幸的是没有任何神经功能的损伤。

更有粗心的父母，将三岁女孩遗忘在车内近3小时，后来还是女孩的哥哥发现妹妹不见了！

最后在车内发现女孩时，女孩身体早已不堪重负，车内三瓶水都已喝光，女孩在密闭空间被高温烘烤，送到医院时已经不幸死亡。

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家长本该是孩子成长路上的守护者，却因为自身的粗心对孩子造成不可挽回的伤害。

父母们一定要警醒起来！

这些危险带娃行为，可千万别再干了！

抛接孩子、骑脖马、转圈圈等逗娃行为

这类幅度大的动作，对幼儿来讲都十分危险，家长万一没有抓牢孩子或是不小心摔倒，那么孩子都会掉落，轻则骨折，重则ICU，后果不堪设想。

孩子的细小物件

细小的玩具、食物等，都容易被幼儿误食。孩子误食卡喉的病例屡见不鲜。幼儿可能在几分钟内因为卡喉窒息对大脑造成不可逆的损伤甚至导致死亡。

电线、热水瓶等家居物品

孩子都是好奇宝宝，对于家中的很多物品都想用手摸摸，用嘴尝尝。一些电线、有孔插座、热水瓶等危险物品，一定要注意摆放，做好防护，避免孩子触电、被烫伤等。

注意孩子是否在视线范围内

孩子好动，尤其在外出时，要高度关注孩子的动向，避免孩子出现在一些视线死角，例如私家车车底、车后座等。街道上牵住孩子，避免孩子一个人跑到路口、机动车道等。

随意投喂孩子

家庭聚会时可以适当言语逗孩子，但千万不能随意投喂孩子。亲戚朋友有着逗弄的心思，试试孩子酒量逗孩子喝酒，投喂一些坚果类、爆米花等硬物，孩子代谢功能发育不完善，一旦过量，很容易影响孩子发育。

防患于未然，孩子的安全成长，比什么都重要。

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