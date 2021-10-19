妈妈想生二胎？这些问题请考虑清楚

随着生育政策的放开，越来越多的家庭选择生育二胎。但生育二胎并不是那么简单的事情，需要考虑很多因素，妈妈们要结合自身情况做出明确选择。那么，影响生育二胎的因素有哪些呢？赶紧来看看吧~

1.经济条件

生孩子很容易，但养孩子则很难。孩子从出生到后需要花钱的地方很多，大家要结合家庭经济条件考虑是否能生育二胎。如果经济条件不是很好，生二胎一定要慎重考虑。

2.自身条件

生育孩子会对妈妈身体健康造成一定损害，尤其是生育二胎。如果女性身体条件不是很好，患有慢性疾病，一定要慎重考虑是否生二胎。慢性疾病不仅会给妈妈身体带来负担，对胎儿生长发育也会有影响，导致胎儿畸形、流产。

3.家庭是否允许

如果家里老人身体条件不是很好，妈妈工作又比较忙，根本没有办法照顾孩子，生二胎就要多想想。一方面，家里人手不足，照顾孩子会比较吃力，另外一方面，有了孩子后生活负担加重，家庭矛盾也会变多，因此在生育二胎前一定要听听家里人的意见。

4.高龄产妇

35岁以上妈妈身体机能已经有所下降，此时生育二胎会面临很大风险，妊娠反应变得更严重，还有可能引发并发症。如果确实想生二胎，妈妈要在医生指导下进行产检，保持良好的生活习惯和愉悦的心情，从而孕育出健康聪明的宝宝。

5.大宝是否同意

在决定生二胎前，妈妈最好问问大宝的意见。如果大宝不同意，二宝生下来后大宝也出现抵触情绪，甚至产生逆反心理，那真是得不偿失了。

6.老公是否有责任心

怀孕是一件非常辛苦的事情，如果老公责任心强，能细心照顾妻子，生二胎完全没有问题。如果老公责任心不强，对家庭疏于照顾，妈妈还是考虑清楚为好。

tips：

生育两个孩子，可以让他们互相陪伴长大，有利于身心健康成长，但前提是妈妈身体条件健康，经济能力允许。如果妈妈身体不好，生育二胎时会出现各种问题，严重的还会威胁妈妈生命。因此，生育二胎要结合自身与家庭情况，考虑清楚后再决定。

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