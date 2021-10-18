因不给看电视，小女孩站外面扬言要晒死自己！90后爸爸的举动亮瞎眼……
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当需求得不到满足时，孩子最直接的方式常常是就地一躺，撒泼打滚，以身相逼。
湘潭有个小女孩却是另出奇招，大夏天的往太阳底下一站，扬言：不给看电视，我就晒死自己！
今年7月份，天儿正热的时节，一位奶爸分享视频，称女儿为了看电视跟自己杠上了。
原来，他担心女儿长时间看电视会伤眼睛，就约定了时间，时间一到，他就将电视给关了。
然而女儿正看得起劲儿呢，怎肯罢休，就赌气跑到太阳底下去晒太阳，念叨着要晒死自己。
视频中还有父女俩的对话：
“你干嘛？爸爸不给你看电视你就在外面晒死自己，是不是？”
小女孩狠狠点头。
“是不是真要把自己晒死？”
“是！”又点头。
期间还夹杂着奶奶的声音：“快让孩子回来吧，看一会就看一会吧，别晒着了。”
然而90后爸爸完全不吃那一套。
“那你就晒呗！别回来了啊！”淡定的爸爸转身回屋，还顺带着把门给关上了。
小女孩见状，太阳也不晒了，狠话也不念叨了，赶紧跑回了屋里。
看到这个视频，网友纷纷留言：同款孩子！
“这个年龄的小孩真的，我女儿也是，用不吃饭威胁，爱吃不吃，根本不惯她这些毛病。”
“我儿子昨晚11点多就是这样，不买葡萄他就不睡觉，呵呵~”
还有网友追忆童年：
“想起了我小时候，冲到大雨里对我妈说：让雨滴死我吧…然后我换回了一顿打…”
又有网友支招：
“搬个小凳子，搁阴凉地方吃雪糕图片”
有网友说一定要注意教孩子正确对待自己的生命：
“用生命威胁家长，肯定不能纵容。这种要先教小孩正确对待自己的生命。”
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面对孩子的撒泼打滚，90后父母是越来越不买账了。
很多家长甚至自我调侃：那都是我们玩儿剩下的！
90后父母带娃，到底有多野？
小朋友趴在地上放声大哭，年轻的爸爸妈妈站在不远处淡定看着：你哭你的，我们就看看。
这位家长还拿出手机拍个照，是要等到20年后拿出来给娃看的吗？
现场对峙，看谁扛得过谁！
担心娃趴在马路上哭影响别人，妈妈还把娃给转移了，然后继续看着他哭。
6岁娃因为妈妈不给他玩手机，放狠话要吃100个冰淇淋把自己“冰死”，这倒是跟那个扬言要把自己“晒死”的女孩儿不谋而合了。
谁知妈妈果真买来100个冰淇淋，男孩努力吃了3个后，崩溃大哭：我是你亲生的吗？
湖南长沙一个小男孩跟妈妈闹别扭，一气之下就想离家出走。
他撂下狠话，雄赳赳气昂昂开始打包衣物。
但是妈妈说：“你出生前的东西不准带，那是我全款买的，不属于母子共同财产。”
那出生后的东西呢？
可以带一半！
想要奥特曼？可以！拆下来拿一半走。就连鞋子也只能穿一只出门。
娃儿懵了：“这也不能拿那也不能拿，我到底能拿什么？”
妈妈微笑，朝着垃圾桶一努嘴：“你可以把家里的垃圾带走。”
又有成都一个4岁小男孩，不想上学。
行吧，不想上就不上。但是总得干点儿什么吧！想到了，可以捡垃圾去！
于是，4岁男孩在大太阳底下翻垃圾桶、捡矿泉水瓶、收拾废纸盒……
辛辛苦苦忙活了大半天，一去收废品的地方，才换了一元钱。
想来不用妈妈再苦口婆心地说，他也体会到，学习比捡垃圾轻松多了吧！
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90后父母带娃，就是这么硬核！
这也是因为90后父母大多是独生子女，成长环境相对自由，接受的教育程度也高，性格也自我了些。
他们喜欢接受新事物，同时也有着倔强的一面，在育儿一事上也偏向于坚持原则。
不过，有网友认为这样的教育方式太过冷漠。
这样的担心也并非全无道理。
坚持原则没有错，但前提是让孩子感受到爱。就像上面那些孩子在需求得不到满足时哭闹打滚，如果家长劝不了，当然可以适当冷处理。但是等孩子冷静下来，一定要以温和的态度告诉他为什么不能满足他的需求，让孩子知道父母跟他是在一起的。
还可以给孩子一个台阶下，比如给他一个拥抱。
有个词叫做“温柔的坚定”，在坚持原则的时候，也别忘了给孩子温柔的安抚。
此外，还要注意在安全、可控的环境中开展教育。
比如孩子无理取闹的时候，不管不顾往马路上一躺，那肯定是不能放任他就这么躺着的，还是需要把孩子抱到一个安全且不打扰别人的地方。
再比如那个买了100个冰淇淋的妈妈，也应考虑一下给孩子这么多冰淇淋，会不会把肠胃吃坏了。
任何教育方式，都应该把握好尺度，才能收获奇效。
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