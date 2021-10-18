5岁女童教化“纯欲妆”？放过孩子吧！

今年开始，各类平台开始流行“纯欲风”。

何为纯欲？可以简单概括为“单纯+撩人”，要让人心生怜悯，又要撩人于无形。

“纯欲风”便是迎合当下白幼瘦审美的具体表现。

这股风，在美妆圈、网红圈刮得正盛。

有被誉为纯欲天花板的易梦玲，

易梦玲近照

有各类层出不穷的纯欲风妆造造型，

纯欲风穿搭

有纯欲服饰类的bm品牌……

“纯欲风”愈刮愈烈，甚至5岁的女童都开始直播“纯欲蜜桃妆”。

前不久，新华社报道称，在小红书、B站、快手等互联网平台上，出现了一批打着“全网最小美妆博主”“跟着萌娃学化妆”噱头的少儿美妆博主。

新华社报道

平均年龄不到5岁的小女孩“有模有样”地面对镜头说着：

“我刚过完5岁生日，化个纯欲蜜桃妆。”

“别忘了用腮红涂在鼻尖哦。”

儿童美妆博主小美

一些相对成人化的“斩男”、“绿茶”等词汇，从小女孩口中蹦出，怎么看，都有强烈的不适感。

本是天真烂漫的年纪，却透露出违和的成熟…

有那么多技术一流的专业美妆博主，若是真正想学美妆知识，又怎会去看一个孩子的视频呢？

又是哪些人在博取噱头，试图获取财富密码？

最开始大概是她们的父母，为了收获关注与流量，后续达到一定粉丝数量，便有商家抛出橄榄枝，双方进行合作，流量变现。

“纯欲”背后是利益，孩子被当作种草、卖货的“工具人”，家长从中获利。

这类账号的底线又在哪里？

7月21日起，网信办启动“清朗”行动，严禁16岁以下未成年人出镜直播；全面清理在线课程中色情低俗、血腥暴力及其他导向不良内容。

被禁的相关账号、直播，都是过早向孩子输出颜值重要的观念，甚至有些打着软色球的擦边球。这些孩子会收到互联网各类的评价，也势必被评论所影响，在还未全面认知“美”的年纪，过早开始迎合他人想法。

禁止此类账号，防止将孩子作为赚钱工具，保证青少年能得到正确的价值引领。

幼童美妆直播被强制“刹车”，无疑是件好事儿。

那儿童化妆是不是一件坏事儿呢？

有观点认为，爱美是天性，小时候很多小女孩都偷用过妈妈的口红与指甲油。

在一些演出场合和儿童摄影时，都不可避免会使用到化妆品。

但目前市面上的儿童化妆品质量参差不齐，购物软件上各类儿童化妆品包装塑料感十足，价格从两位数到三位数不等。

这些不仅拉低了孩子的审美，且使用成分是否安全，对孩子是否会造成伤害也很难把握。

有化妆品专家指出，化妆品对儿童皮肤的刺激性较大，化妆品可能含有的重金属和有毒物质，更可能对孩子生长发育造成危害。

此前，韩国“最靓童模”李恩採，到了10岁后，身高没怎么长过。

医生检查后发现，正是因为长期使用化妆品，身体停止了发育。

儿童化妆品行业亟待规范，市场监管也需要加强力度进行把控。

同时孩子过早接触化妆品，也容易对身心发展造成影响。

不可否认，当下大多数女孩有或多或少有过“颜值焦虑”、“身材焦虑”。

“美”好似不再客观，去年流行“A4腰”，今年追求漫画腿。

外界的评判标准和眼光会使得我们对“美”的标准有所变化。

更何况小孩子的自主意识还未完善，不应该过早的被“美”的标准裹挟。

美，应当先悦已，再悦人。

父母对孩子关于“美”的教育，应是让孩子知道：“美”并非一味迎合他人。

若想培养孩子对“美”的认知，可以带孩子认识更多美好事物，腹有诗书气自华，阅读、绘画、运动等都是丰富孩子的认知与精神世界，培养孩子本质美的正确途径。

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