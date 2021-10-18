夫妻离婚，外婆向女儿女婿索要20万带娃费

韩剧《请回答1988》中有这样一段旁白：

“听说神不能无处不在，所以创造了妈妈，到了妈妈的年龄，妈妈仍然是妈妈的守护神。”

电视剧《请回答1988》剧照

当下，年轻父母一代忙于工作，受限于种种因素，大部分会选择将孩子交给爷爷奶奶看管，形成了“隔代教育”现象。

老人家和孩子相处时间增多，格外亲近。好多父母分享自己家老人爱孩子胜过爱自己的日常，既暖心又搞笑。

有微博网友说「我在国外，跟我妈视频，刚打开之后镜头自然对着我的大脸，刚想撒会娇“麻麻~”

但还没等我把这两字说清楚就听母上那边说“你起开，我要看我宝宝（她俩大外孙子）”至此我就成了手机架了…… 」

#爷爷奶奶陪我们长大的时光#话题也引发了网友的很多讨论，纷纷回忆起被爷爷奶奶带大的时光。

奶奶家装了WIFI，明年你一定要来啊～

26岁了，爷爷还会要带着我逛集市。

截图：网友评论

老人们对孩子的是发自内心的，是真挚的。

即便是我们常常听到“老人们带孩子太过于溺爱”、“隔代更容易带出熊孩子”这样的观点。

电影《海蒂与爷爷》

不可否认，每一代人的教育理念不同，老人们对于孩子的包容，或许会打破我们对孩子立好的规矩。隔代教育的分歧在所难免。

但，隔代教育，并非义务。

此前，就有一个「岳母把女儿女婿告上法庭，索要“带孙费”20多万元」新闻。

小苏与小李的儿子李小某出生后，女婿小李向外婆方某出具《承诺书》，每月支付3000元辛苦费用于带孩子期间。

两人离婚后，孩子也一直由外婆方某负责日常生活，但女儿、前女婿都未支付分文辛苦费。2020年10月方某将女儿、前女婿告上法庭，要求支付外孙从出生之日起至今的辛苦费20万余元。

最终法院判罚女儿与前女婿各向方某支付辛苦费8万余元。

父母是未成年子女的抚养义务人，老人照顾孙辈是一种情谊行为。

作为子女，对帮助照顾孙辈的老人应该心怀感恩，而不是将其视为理所应当。

而常提到的“隔代溺爱”，归根结底是教育理念的不同。

隔代亲映射出两代人的教育观念，父母在养育孩子是注重未来的发展，孩子能力的培养；老人们更多关注点在于当下的幸福快乐。

如何把握祖辈、父母辈和孙辈三代之间的平衡度，是需要两代人努力与沟通。

父母与老人彼此分享带娃过程中的想法，才能找出双方的问题。从而得到有效的可操作建议，互补的教育理念为孩子的发展提供保障。

电影《小偷家族》

如果你也有隔代带娃的想法与观点，老人帮家里承担了哪些带娃责任?

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