父母这些习惯不能有，会伤害孩子

孩子每天和爸爸妈妈在一起生活，父母的一言一行孩子都看在眼里并模仿。为了孩子的健康成长，家长在日常生活中一定要摒弃以下这几个坏习惯，赶紧来看看吧。

1.说话方式无素质

孩子的说话方式，基本都是从家长那学来的。如果家长平时说话总是出口成脏，甚至当着孩子面说一些低俗玩笑，潜移默化下，孩子也就养成不良的说话习惯。孩子说话没素质，不利于他今后的人际交往。因此，家长在平时要注意自己的言行举止，不要说脏话粗话。

2.夫妻俩经常争吵

孩子性格的好坏，与家庭氛围有很大关系。如果父母经常发生争吵，甚至在孩子面前大打出手，会给孩子的内心蒙上阴影，导致孩子自卑、自控力差，甚至有可能走上犯罪道路。夫妻之间难免会有矛盾，大家要找到问题的恰当解决方式，尽量少在孩子面前争吵，避免自己的言行举止影响孩子。

3.错误的价值观

现在是信息社会，每天有各种各样的新闻，家长常常会在孩子面前发表对新闻事件的看法，在不经意间把社会的阴暗面传递给孩子，甚至向他宣扬享乐主义、拜金主义等错误的价值观。可能家长并不认同这些错误的价值观，但孩子还小并不能正确理解，有可能让他变成缺乏社会责任感，娇蛮任性的人。

4.享乐主义生活方式

对于孩子想要的东西，家长都会尽可能满足。但如果父母只注重物质上的满足，忽视了精神上的培养，很容易导致孩子丧失艰苦朴素的精神，贪图他人的给予，形成享乐主义的错误价值观和人生观。

家长在满足孩子物质需求外，还要满足孩子的精神需求，为孩子以后的未来考虑，让孩子在物质和精神上健康成长。

5.棍棒教育孩子

很多父母都有“望子成龙，望女成凤”的美好愿望，当孩子表现不好时，常常会使用棍棒教育进行教育。其实，父母这种棍棒教育只会适得其反，是对孩子幼小心灵的一种摧残，使其精神变得越来越差，变得不自信，甚至患上自闭症。

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