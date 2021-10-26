孩子坚持练跳绳好处知多少？长高只是其中一个！

众所周知，孩子经常参加运动有利于身体的健康成长。跳绳对场地需求少，还能帮助孩子长高，受到很多家长的青睐。其实，跳绳不仅能促进孩子长个子，还有其他好处。今天小编就给大家详细说一说。

孩子坚持练习跳绳，好处真不少

从身体发育的角度而言，跳绳带来的好处主要体现在以下几个方面：

1.提高心肺功能

跳绳可以有效提高人的耐力好反应能力。孩子长期坚持跳绳，肺活量会有所提高。另外，人跳绳时的心率和慢跑时的心率相当，可以有效提高心肺功能。

2.促进骨骼生长

跳绳可以刺激骨骼生长，让身体分泌更多生长激素，有利于孩子长高高。

3.增强四肢协调能力

跳绳的动作要求是，人体在环摆的绳索内进行跳跃运动。这项运动不仅能让孩子的四肢肌肉得到锻炼，增强肢体的协调能力，还能帮助他纠正一些不良姿势，比如O型腿、驼背等。

4.瘦身减脂

跳绳30分钟，可以消耗身体大概400大卡的热量。身材较胖的孩子每天坚持练习跳绳，可以瘦身减脂，恢复正常身型。而身体瘦弱的孩子练习跳绳，可以提高肌肉力量。

怎样让孩子获得跳绳的最大健康效果？

想要获得最佳效果，应注意以下几点：

1.跳绳次数

每个星期让孩子练习跳绳4-6次为宜，每次跳半小时。跳绳时间太短，身体会首先消耗糖分，无法起到分解脂肪的作用。只有持续半小时以上的有氧运动，才能达到健身的目的。提醒各位家长注意的是，跳绳超过60分钟会使孩子消耗过多能量，让身体变得非常疲劳。

2.跳绳时间

父母最好让孩子在下午3点到晚上8点之间练习跳绳。请注意，吃饭前1小时和吃饭后1小时不要让孩子练习跳绳

3.热身运动

每次跳绳前，父母要让孩子先做5分钟的热身运动，把肩部、手腕、腰部、膝盖、脚踝活动开。另外，跳绳运动结束后，要做放松运动。

让孩子练习跳绳的小窍门

孩子练习跳绳，这些技巧一定要掌握：

1.跳绳前不要喝水

跳绳前，父母千万不要给孩子喝太多水，而且跳绳后也不要马上喝水。等到孩子呼吸和体温恢复正常后，再喝水补充体内流失的水分不迟。

2.选择合适的场所

孩子跳绳时，建议选择在泥土地上、木地板上、草地上，避免造成关节损伤。如果在质地较硬的水泥地上练习跳绳，应让孩子穿重量较轻且质地柔软的高帮鞋，避免损伤脚踝。

3.掌握好跳绳节奏

孩子快节奏跳绳，时间应小于10分钟。慢速跳绳，每分钟跳60-80次即可；快速跳绳，每分钟140-160次为宜。练习跳绳时，不要让孩子一味图快，以免增加心肺负担。

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