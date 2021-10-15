“要彩礼免谈”！00后男生婚恋观被骂出10万条回复

2021年的最后一个假期，有多少人参加了婚礼？想来，国庆节7天长假，正值秋高气爽，结婚办事可真是太适合了。

不过，在今天这个时代，结婚似乎变得不再那么容易，所引申出来的话题则更多更复杂。

“彩礼”就是其中最富争议性的。

10月8号，假期刚刚结束，微博上一连挂出数个和婚恋相关的热搜话题，包括#为何部分年轻人结婚意愿低# #为什么现在的年轻人那么抵触相亲#，其中最引人注意的则是#彩礼多少会影响谈婚论嫁吗#。

其实互联网上类似的话题真是数不胜数，咱公众号不是也发过同样的讨论吗？

起因其实特别普通，一位93年的小姑娘，在婚前因为彩礼问题，和大她9岁的男友发生争执，于是寻求网友帮助。

双方都不是独生子，男方有房有贷无车，存款刚够彩礼钱，女方解释说彩礼是个面子问题，就是个男方的诚意，嫁妆也会给，但是男友极其反感彩礼问题。

本来就是一个发泄吐槽的求助帖，个人觉得可能这位姑娘发泄比求助的成分更多，毕竟这种事哪儿有什么标准答案？况且想从网友口中找到有用的人生解答，还不如抽签来的靠谱······

果不其然，大型男女互撕大会开始了。

尤其是在一位自称“00后大一新生”的匿名用户发表了一番“要彩礼的一律免谈”的言论后，点燃了所有人的情绪，把这种争执推向了高潮。

评论区已经很难再有人单纯发表自己的看法，也没人再管提问者，纷纷转而讨论起这位发言者。

礼貌一点的，只是表达自己的看法。

或者只是认为这位回答者太年少无知。

不客气的，就直接开怼了。

对于“结婚是两个人的事”，也有很多人觉得不能理解。

在大量的反对，还有辱骂和攻击后，又出现了大量支持这一说法的人。

也有人讽刺要彩礼的女性是“乞丐”。

双方在评论区吵成一团，有现身说法的，有人生哲理的，更多的是发泄情绪，从彩礼到两性，从婚姻到家族，从平权到公主病，原题主的问题只有800多条评论，而这位匿名评论者现在已经有107113条回复！

其实这个局面用脚趾头都能想到，遇到彩礼这样的争议话题，没有互相丢石头扔鸡蛋才是奇迹。

正巧，光明日报也在8号发表文章《面对婚姻，年轻人在忧虑什么？》，作者针对2905名18~26岁的未婚城市青年进行了调查和访谈，对Z时代（1995~2009年生人）婚恋意愿背后的担忧进行了深入调查。

其中在“被现实障碍所困的‘忧婚族’”一节中，也提及彩礼、酒席、房车还把年轻人的婚姻之路难住的说法。

关于“彩礼”的具体来由，据网上能查到的资料显示为古代的亲财礼、聘礼、聘财等说法。在新中国成立之初，与彩礼相关的规矩都受到了批判和废止，但在民间始终顽强存在。

更有意思的是，在过去相当长一段时间，我们嗤之以鼻的很多所谓传统婚姻观，到如今都有人提出合理之处，比如“门当户对”，比如“彩礼”。

为什么在恋爱自由婚姻自由的今天，彩礼依然能在百姓心中占据如此重要的地位，甚至能直接成就或毁灭一段关系？

关键在于彩礼背后的矛盾和现实。

有学者调查发现，越是贫困落后的地区，越容易出现较高价值的彩礼（不否认特殊地区个例）。

因为这笔钱，可以对女性的付出和风险做出补偿，也可以暂时改变一个家庭的困境，或许是出于对新娘的一种保险，一种“诚意”的体现；或许是帮助新娘的其他家庭成员（通常是新娘的哥哥、弟弟）；或许就是人财的一种交换。

还有就是所谓的“风俗”、“面子”，且不说什么流行的万里挑一（10001元）、万紫千红（按钞票颜色）、三斤三两（按钞票重量）等花样，有些地方连女方的学历、长相都能明码标价，这仅仅只是做给女方家庭看的吗？

如果女方的父母还特别看重这件事，那么小夫妻俩感情即使再深厚，也未必能熬过亲人的软磨硬泡和世俗的指指点点。

这些问题，没有因为时代变迁，彻底消失。

国外的某些媒体，在报道中国彩礼问题时，更是直言：中国的“新娘价格”。

漫天要价的彩礼，为了面子的彩礼，甚至荒谬的“彩礼贷”，都让婚姻沦为一场交易。

为了彩礼，两个感情深厚的新人不欢而散，大打出手的新闻我们看得太多，闹出人命也不罕见。

国家对正常的彩礼风俗，不支持，不反对，但也对天价彩礼、恶俗婚闹、大操大办提出严厉禁止，加强打击。

这说明，不论是官方还是民间，都意识到了过度彩礼的危害，并试着做出改变。

而且，给不给彩礼跟婚姻的幸福真的有非常紧密的联系吗？

有位网友总结了一下：

曾经在网络因为“夫妻公司论”爆火的女性博主“王慧玲”说：“如果有一天女性的生育权掌握在自己的手里，自己想生就生，不想生就不生，没有人可以勉强的了女性。社会也认可全职妈妈这个职业，并立法给予母亲和孩子生活保障。如果我们走到这个阶段的话，我会第一个站出来反对彩礼。”

说到底，相伴一生的人，是不是真心爱对方？有没有打算认真的过一辈子？能不能做到生死相许，荣辱与共？

这根本就成了一个“人心”问题，人心不可控，可控的就是钱了。

我想大多数人应该也会认同，婚姻不是计较得失、利益的地方，至少不该斤斤计较。除了政治联姻，如果双方只是因为繁衍、需求、利益才生活在一起，那就失去婚姻的意义，爱情更显得世俗不堪。粗俗点说，与动物何异？

如果一个人，尤其是男性，总是把配偶看成是一种竞争、对抗的关系，显然是极其错误的，就像那位宣称“不接受彩礼”的匿名年轻人，言语间确实透露着一种极度的幼稚，绝口不提自己的责任，令人不适，

而且事实上，婚姻生活也不可能做到“黑白分明，清清楚楚”。

“结婚是两个人的事情，而不是两个家庭的事情”更是过于理想化。

再者，女性本身由于生理原因，在两性关系中就处于一种劣势，承担的风险也更大。身处男权社会，处处遭遇的不公正待遇和隐形天花板，也是不争的事实。

女权，从根本上说，就是一种人权。

大部分女性所需要和宣扬的，是公正公平的对待，是不受暴力、伤害、压迫、歧视的环境。

在这条万条回复的00后男生留言下方，一位女网友的回答也收到了很多点赞和回复。

她表示可以不要彩礼，不要房、车，但自己也不带嫁妆，不住夫家，对方不能催生，姓氏公平分配，生产费用男方负责，养育费AA。

当然，说法如此，真正实行起来是非常困难的，约法三章是否真的能抗衡生活的鸡毛蒜皮，细枝末节很难评价。

但从某种角度，它表达了当今女性的觉醒，和对传统男权社会的担忧。

不收彩礼更会加大这种忧虑，万一遇到夫家“倒贴”、“不珍惜”、“白得老婆”的对待怎么办？

所以，归根结底，面对彩礼这件事，除了改变天价彩礼的旧俗，还要从根本上改变“男尊女卑”的思想，正视女性的付出和贡献。

合理的“彩礼”单纯作为小夫妻俩新家庭的启动资金，共同管理，才算是回归本质。

就如有网友所言：彩礼和嫁妆是两个家庭帮助一个新生家庭， 而不是一个家庭给另一个家庭扶贫。

单纯一个账户上的数字并不能浇灭爱情，但背后反映出来的态度，才是最关键的。

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