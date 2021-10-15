护理新生儿，这几件事不要做

新生儿身体娇弱，需要父母悉心呵护。今天小编给大家说一说护理婴儿的“8不要”，各位家长可要记牢了哦~

1.不要直接给宝宝穿新买的衣服

新买的衣服一定要用柔和的清洁剂洗过后才能给宝宝穿。

至于为什么要洗后才穿，主要目的是把新衣服中残留的漂白粉和其他染料洗掉，防止对宝宝娇嫩的皮肤产生不良刺激。

2.不要修剪宝宝的眼睫毛

不少辣妈为了让宝宝更可爱，常常会帮他修剪眼睫毛，以为这样可以让眼睫毛变得更长。事实上，眼睫毛只能存活90天，把眼睫毛剪掉不但不能让眼睫毛长得更长，还会给宝宝的身心健康带来不利影响。

3.不要在宝宝房间摆放花卉

卧室里有花卉，有可能会使新生宝宝发生过敏。另外，有的花卉含有毒素，有可能会危害宝宝的身体健康。比如：夹竹桃的枝叶里含有夹竹桃苷，误食后很快就会中毒；茉莉花、丁香的香味过于浓烈，有可能会引发过敏；仙人掌的汁液有毒，仙人掌的刺扎破皮肤会发炎。所以，花卉不要放在宝宝房间里。

4.不要揉捏宝宝脸蛋

不少父母给宝宝喂药时，常常会用手捏住宝宝脸蛋逼其张嘴。还有的爸妈在逗宝宝玩时，会在他的脸蛋上来回揉捏。事实上，这种做法是错误的，新生儿的腮腺和腮腺管都非常脆弱，发生挤伤后会流口水，甚至引发口腔粘膜炎等疾病。

5.不要经常给宝宝洗澡

新生宝宝的皮肤角质层又薄又软，皮下血管较多，具有很强的吸收能力。如果父母给宝宝洗澡次数过多，或者使用碱性较强的肥皂或药皂，会洗掉皮肤表面的油脂，导致皮肤的防御功能大幅降低。所以，给宝宝洗澡千万不要过多。

6.不要拍打宝宝的后背和后脑勺

后脑和后壁的脊柱管内有大量的脊柱神经和中枢神经，如果拍打宝宝后脑和后背的力度过猛会产生震动和压强，很容易造成中枢神经损伤。所以，不要用力拍打这两个部位。

7.不要忘记给宝宝剪指甲

宝宝未出生前，指甲已经长到了手指边缘。宝宝的皮肤娇嫩，爸爸妈妈如果发现宝宝的皮肤上有划痕，应及时帮他剪指甲，以免宝宝把自己抓伤。

8.不要用洗衣粉洗宝宝衣服

洗衣粉的主要成分是烷基苯磺酸钠，它进入人体后会抑制胃蛋白酶和淀粉酶，很容易引发中毒。如果宝宝的衣服上有残留的洗衣粉，会严重危害宝宝的身体健康，建议用婴儿专用洗衣液。

新生儿还不具备语言表达能力，需要父母仔细观察，用心呵护。如果父母护理时方法不正确，会严重影响宝宝的生长发育，大家一定要认真学习正确的护理姿势，做好宝宝的日常护理工作。

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