宝宝秋燥咳嗽，这两款粥赶紧安排~

入秋后，天气慢慢转凉，早晚温差变大，很多抵抗力较差的孩子会出现“秋咳不止”的症状，父母看了心疼。今天育儿小编就给大家说一说秋天咳嗽高发的原因和预防咳嗽的食疗方，有娃的赶紧看过来吧。

秋天孩子容易咳嗽的原因

燥邪从口鼻和皮肤侵入人体，而鼻腔联通肺部，就会导致燥邪侵袭肺部。

孩子入秋后经常咳嗽，大多是燥邪侵袭肺部引起。父母一定要注意观察孩子的身体状况，及时发现干燥缺水表现，比如大便干结、皮肤干燥等。如果孩子经常揉鼻子、舔嘴唇、扣手皮等小动作，说明他身体缺水，家长也要重视起来。

预防孩子秋咳，推荐这几个食疗方

孩子秋季咳嗽的主要原因是燥邪侵袭肺部，那么，预防的重点就应放在“润燥”上。孩子身体健康，消化功能正常时，父母就可以给他吃一些润燥养肺的食疗方，从而避免身体干燥缺水，达到食疗保健的目的。下面给大家推荐两个食疗方，快收藏起来吧！

1.鲜百合银耳汤

食材：

冰糖5克，去芯莲子10克，鲜百合10克，银耳半朵。

做法：

将银耳放在水中泡发。泡发后，将银耳与莲子、百合一起放入锅中。在锅中倒入3碗水，大火烧开后换成小火，继续煮半小时将食材煮烂。然后放入适量冰糖调味即可出锅。让孩子分次服用，根据具体情况连吃三天。

适用年龄：

3岁以上孩子消化功能正常，出现燥邪犯肺情况时，可以让他少量多次服用这款汤。患有蚕豆病的孩子也可以服用。

功效：

鲜百合银耳汤具有健脾益胃、安神清心、生津养阴的功效。

2.小儿安秋方

食材：

炒麦芽8克，乌梅5克，百合8克，莲子5克，炒谷芽10克，廋肉50克，陈皮2克。

做法：

将所有食材放入锅中，倒入3碗水，大火烧开后换小火煲40-60分钟就可以出锅给孩子吃了。每个星期给孩子吃1-2次。

适用年龄：

2岁以上孩子发生燥邪犯肺，可以少量多次服用，建议在身体健康的情况下服用。如果孩子患有蚕豆病，也可以服用。

功效：

具有理气润燥、健胃消食的功效。

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