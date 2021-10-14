婚前提出孩子随妈姓男方不从，女方：那跟邻居姓

我是在一个知乎贴子上看见的，现在已经有2000多回答了。

题主和男友恋爱7年，双方均是高知，平时举案齐眉，相敬如宾，却因为孩子冠姓权的事情吵起来了。

女生表示我其实不在乎姓氏，只是看不惯社会上把冠父姓视为理所当然，男朋友本人很好，平时各种事情都很满意，她这么做并不是针对男朋友。为了公平，她提了个办法，就是孩子可以不跟男方姓也不跟女方姓，起个第三方的姓。

女生觉得这样挺好，然后男朋友不乐意…

帖子一被爆出，网友自动就分成了两派。

有人站女方：

表示男性认为孩子天然随父姓，属于霸凌。

有人站男方：

认为孩子随母姓，很有可能面临很多问题。

也有很多人用身边的例子反驳，上学时根本就不会去关心同学跟谁姓。因为随母姓被霸凌，完全是无稽之谈。

还有部分网友开脑洞，想出一些解决方案：

爷爷奶奶外公外婆的姓编1234号，抓阄抓到哪个是哪个。

像爷爷奶奶外公外婆拍卖，价高者得。

以后谁辅导作业跟谁姓。

那题主这个孩子跟第三方姓的脑洞能不能实现呢？

我国公民行使姓名权，原则上应当随父姓或者母姓。

我国《民法通则》第九十九条规定：“公民享有姓名权，有权决定、使用和依照规定改变自己的姓名，禁止他人干涉、盗用、冒用。”

《婚姻法》第二十二条规定：“子女可以随父姓，可以随母姓。”

也就是说，刚出生的小宝宝，原则上只能随父亲的姓，或者随母亲的姓。

除了父母的姓，另外起一个姓氏，行不行呢？也不是不可以，但需要满足一些具体的条件。

全国人民代表大会常务委员会对《民法通则》第九十九条第一款、婚姻法第二十二条作出立法解释，就规定，公民原则上应当随父姓或者母姓。有下列情形之一的，可以在父姓和母姓之外选取姓氏：

第一，选取其他直系长辈血亲的姓氏。

第二，因由法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏。

第三，有不违反公序良俗的其他正当理由。此外，如果是少数民族公民的姓氏，可以从本民族的文化传统和风俗习惯。

正当理由是啥，估计各地派出所的标准不一。

比如：

名都不让随便改。

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