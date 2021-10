江南布衣童装事件，为何让人如此不安？

近日,江南布衣翻车了!

小朋友穿的童装竟然惊现断肢、爆头、性暗示等多处不当图案,让人大跌眼镜!网友们深挖之后,发现事情没那么简单……

提醒:文章配图可能会引起不适和不良影响,请勿给孩子看!

01

在我们印象中,童装的印花是鲜艳、可爱、积极向上的,万万没想到会和暗黑、炼铜、X虐、邪典这些负面词汇牵扯到一起去。

江南布衣童装这起事件,要从一位宝妈的声讨说起。

那天,她突然发现孩子身上穿的童装印花十分不妥!“作为这么大的企业,你的布料是谁来审核的?一个四岁孩子,身上穿着这件衣服,心里想想就别扭的不行。”,“图片上印一堆牛鬼蛇神给祖国的花朵穿,膈应谁呢?”

出问题的就是她家里长辈给孩子在商场里买的“jnby by JNBY”品牌(江南布衣旗下)的童装。

看细节,衣服上不仅有醒目的“Welcome to hell(欢迎来到地狱)”“Let me touch you(让我摸摸你)”等字样,还有各种疑似撒旦、断肢、钉锤的图案。

还记得你们的设计理念吗?自由、想象力、快乐、真实,无一不是充满美好的形容词,多讽刺!

网友们也认可爆料的宝妈的观点,认为此类图案出现在童装中不妥当,“猎奇也要有底线吧”

02

一石激起千层浪!不断有网友曝出江南布衣的其它“罪证”,其童装上恐怖血腥、有性暗示以及宗教暗示的元素非常常见。

别说小朋友们了,大人看着也很不舒服。

诡异的身体局部

恐怖的图案和配文

有小孩子从高处跌落的,配文充满恐惧、不安,“我好害怕!我希望他们能停下来,我不要落地,不要!!!”

有小孩子浑身上下插满了箭,痛苦的喊“爸爸妈妈,我要被射成碎片了,我要死了,救救我!”

哀求奶奶“奶奶,求你快把我身体里的箭拔出去吧!”

有小孩子拿着枪,后面跟着印第安人,“这个地方有太多的印第安人,我要拿枪把他们轰成碎片。”

上面这些印花出自经典儿童绘本《小尼莫梦乡历险记》(Little Nemo In Slumberland),但从中译本的配文来看,真没有衣服上印的英文这般耸动,说是断章取义不为过。

诡谲的宗教暗示

赤裸的性暗示

扭曲的手出现在靠近私密的位置。

胸部有一只怪手。

隐晦的暗示。

这件就更出格了,正中心的图案来自《人间乐园》,女性岔开腿用双手遮住下体,而上面是一个看起来像是生殖过程的图案。

《人间乐园》(the garden of delights central panel 1504)是荷兰大师博斯的作品,表现的是人间的肉欲欢愉。

实在搞不明白,这样的图案为什么会用在童装上?!

而且,他们很爱这幅画。最下面中间的2个全身赤裸倒挂的人物图案有用。

左边两个全身赤裸正在亲热的人物图案也用了。

成人款的衣服反倒没那么暴露,但花与蛇的隐喻也是直接印在衣服上,有点了解的人都会觉得别扭吧~

这件涂鸦风格上的T恤,配色咱不说了,人的嘴上戴着个具有性暗示意味的饰品是个什么意思?

不仅是图案,还用了言语暗示,“how many kisses“、”let me cum”(cum有射精的意思”)

这件衬衫印的英文单词连起来看没有问题,但单看“homo”就不对了,这个词可是有同性恋之意。

……

以上仅是部分有问题的童装。小孩子不懂,别有用心的人看到了会怎么想?

03

在衣童装印花引发质疑后,一些网友将关注重点扩大到在童模造型、摄影风格以及宣传物料上,更气愤了!

部分童模图“超过了童真童趣的范畴”,存在“性暗示”,甚至有“恋童癖”倾向!

下面这个是“pomme de terre蓬马”(江南布衣于2016年推出的青少年服饰品牌)一秋冬款袜子的展示造型:

宣传物料也是“重灾区”。

我们不想恶意揣摩,但上面的这些图片,的确让很多人感受到了不适。

04

事情一经曝光,迅速引起大家的热议,以及强烈谴责。但江南布衣刚开始只是在评论区道歉,网友们都不买账。、

事情不断发酵后,才迫于压力正式发公告道歉。

但通篇并未提及对相关责任人的处理,让人非常失望!

在热搜被下掉之后,还嘴硬讲,不雅童装的设计是提炼于古典画作,言外之意大家不懂欣赏,没有包容心,太让人愤怒!

正如网友所说,

“比较多的是那么多好的不提炼,偏提炼这些鬼畜之类的,也是设计思想偏了做什么都有了偏向”。

“古典名画那么多,你们**专门提炼阴间的,性暗示的,血腥的,邪教的,这些就是在外网都要费劲才找得到,你们统统偷来印在孩子衣服上!真是难为设计师了!古典名画得罪谁了?”

和很多为人父母的一样,我尤其愤怒!

如果成年人,你选择邪恶恐怖疯批的印花随便,那是个人的自由。但搞清楚,现在这些童装的受众是儿童,是发育还不成熟的孩子!

小孩子虽然知识水平有限,但是他们却拥有旺盛的好奇心和探索欲,想象力又超级丰富,对细节的观察力也非常敏锐。

于是,这些充斥着暴力、血腥、猎奇、色情等等元素的内容,堪比“邪教”洗脑,直接影响着孩子的审美、性格和价值感,对孩子的负面影响极为复杂深远。

设计团队不懂吗,我想应该比我们普通人都懂得多,但这些图案还是经过层层审查最终被孩子们穿上身上,到底是哪里出了纰漏?江南布衣必须给个正面说法!

这里也提醒广大家长朋友们,警惕孩子无意之中被不良信息侵入,警惕儿童邪典!

某些动画片视频正在毒害孩子,比如小猪佩奇被牙医以粗暴的方式痛苦拔牙……

小公主苏菲亚生六胞胎的剖腹产手术游戏详解…

小马宝莉的紫月被绑架凌虐…

虽然表现形式不一样,但儿童邪典和这些童装的本质一样,都是将可怕的元素无害化包装,然后灌输给孩子,让孩子误以为暴力和性很好玩很正常,流血很好笑……

最让我担心并无法接受的是,我们做家长的如果一时疏忽,那么罪恶之手就很可能在我们眼皮底下悄无声息的掳走了孩子心灵健康。

监管当然很重要,但我们作为父母也有不容推卸的责任,你说对吗?

