“因为给孩子买了蛋糕边角料，我被网暴了”

孩子都是吞金兽，这话应该没人反对吧~所以，有娃以后必须得精打细算（土豪随便花），尤其是二胎、三胎家庭。但有位宝妈竟然因此被网暴了……

事情很简单，源于一位二胎全职宝妈的分享。因为家庭收入全靠宝爸一人扛，生活压力不小，但再省不能省了孩子的零食，便买了蛋糕的边角料。对此，孩子超很开心，但一些网友们的评论很不友好！

好多人竟然跳出来声讨起这位宝妈，甚至说出“穷人不配生二胎”这样的话，而且点赞的人也不少。

还有人认为，没条件就别生，贫穷家庭出来的孩子必定自卑！

即便这位宝妈出来解释，自家只是在生活方面比较节俭，钱主要用在孩子的教育和素质培养上，还是有很多网友攻击她，觉得她可怜！

看到网友的评论，我真的愣住了。吃蛋糕的边角料真的那么不堪吗？它除了卖相不好、便宜以外，和普通的蛋糕完全一样啊~

我上大学时，一大乐趣就是去蛋糕房抢蛋糕的边角料。一大袋只要小几块钱，有时候还有不同口味的。而大家围在一起享受美味，也是我最为珍贵的大学记忆之一。

有了孩子以后，偶尔也会买，而且是特意买（但不是每次都能买到）。因为孩子爱吃，也因为这样的边角料没那么多奶油相对健康些。有时候，我们还会自己动手DIY，孩子就吃得更欢快了（网上教程很多哦）。不爱吃甜食的老公见我们吃得香，也常常会忍不住加入进来。

在我这，能买到蛋糕边角料是幸运，能吃到是爱，和同学、孩子家人一起吃是幸福。我也是这么告诉孩子的，所以我每次给他买蛋糕的边角料，他都会说”妈妈，你今天太幸运了！“

Ps：其实，有些很贵的蛋糕就是边角料做的呀~某乎网友开了家小烘焙店，给我们分享了蛋糕的边角料都能做什么：

这也是为什么即便我可以天天买各种蛋糕给孩子吃，我也不会这么做，因为完全没必要浪费钱，娇惯孩子。

从我父母到我，再到我家孩子，我们从来没觉得丢人。

就像买特价蔬菜、特价水果，买特价衣物等等。有些吃的只是卖相不好，有些用的只是断码了，质量都没问题，便宜点入手不香吗？如果正需要，买到就是赚到啊~

至于有网友认为“贫穷让人自卑”，我就更想笑了！

辛苦赚的钱，又没偷没抢，也尽力满足孩子的需求了。人家在用心生活，旁人有什么资格评头论足、说三道四呢？

再说，如果这位宝妈一边买着蛋糕边角料，一边对着孩子说“我们家穷，没钱给你买蛋糕，你们就吃蛋糕边角料吧”，甚至小小声嘱咐“吃便宜的蛋糕边角料丢人，别告诉同学”，那没准会养出自卑的孩子。

有些父母骨子里有着“我们穷我们被人看不起”的自卑感，就别怪孩子性格敏感自卑。

但事实不是这样啊，这位宝妈很乐观，虽然家里经济条件不好，但想办法用性价比更高的方式让孩子吃到蛋糕，大人孩子都开心有何不可？家长坦坦荡荡，不卑不亢，孩子也会开放的胸怀，为什么会自卑？

在我看来，猛批这位宝妈“你穷你还生什么二胎”，叫嚣着“穷人不配生孩子，家里穷只会教出自卑孩子”的网友们，你们认知狭隘，说话出口伤人才是真丢人！

现在，很多人盲目信奉“再穷不能穷孩子”，即使家里条件不那么好，还要硬撑，比如给孩子买一双1299的鞋。

在物质上，家里什么条件就怎么养孩子不好吗？人家豪门还勤俭节约呢~比如郭晶晶自己用5毛头绳，给孩子买几十块的打折衣物。

和老公霍启刚一起带孩子体验农民伯伯的辛苦，“现在的孩子们成长在幸福的时代，没饿过肚子，挑食和浪费变成了习惯。他们更需要知道食物从哪儿来，学会珍惜，学会知足！”

给予孩子爱的陪伴，还言传身教，让孩子精神富足。深以为然，这样才是真正的富养。

就像教育家斯宾塞的说的那样，

“我们终其一生，也许不会积累太多的财产，也没有什么名望，但每一个父母都通过生活积累了一些好的经验和品行。把这些给孩子吧，他们会用新的生命去放大，发出光芒。”

对于宝妈买蛋糕边角料这件事，以及穷养富养，大家怎么看呢？

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