被医生拉进黑名单的零食，别给孩子吃了

每个孩子都喜欢吃零食，零食也就成了很多家长的哄娃利器。但是各位家长可要注意了，以下这几种零食可是被医生列入了黑名单，千万不要给孩子吃了！

七种零食黑名单

1.酥脆的饼干

为了能让饼干变得酥脆，在制作过程中，厂家会加入大量的油，导致饼干含量的三分之一都是油。一旦孩子食用太多，就会摄入大量油脂，对血管健康不利。

2.各式各样的派

只要看一看包装上的配料表，就会发现含有大量添加剂，而且这类派，虽然都是非油炸，但是都是高能量、低蛋白的的垃圾食品，除了抵饱就没有其他营养意义。

3.膨化类食品

大多是高淀粉食材经过高温高压制作出来的，不仅含油量巨大，营养素也被破坏的所剩无几。此外在制作的过程中，还可能会混入一些重金属，对健康不利。

4.固体饮料

很多固体饮料主要成分都是糖和香精，基本上没有什么营养素，难得添加了一点维生素C就被吹上了天。

5.爆米花

上面上的爆米花很多都是铅超标，吃多了对孩子智力发育不利。另外，爆米花大多还含有很多反式脂肪酸，同样对身体不好。

6.各类糖果

糖本身就是高热量，吃多了容易肥胖。另外糖还会添加各种香精，以模拟出各种食物的味道。

7.火腿肠

低品质的火腿肠含肉量极低，有些甚至完全没肉，全是面粉和香精。

零食白名单

1.能加固牙釉质的坚果，比如核桃、葵花子、南瓜子等；

2.有利于牙齿健康的奶制品，如酸奶、牛奶、奶酪等；

3.富含维生素C的水果蔬菜，比如番茄、草莓、哈密瓜、彩椒、草莓、奇异果、橙子等；

4.能带走食物残渣的蔬菜，花菜、胡萝卜、芹菜、豌豆等。

零食怎么吃才健康

1.减少吃含糖零食的次数；

2.零食摄入量每天不得大于3次；

3.吃完零食刷牙或漱口；

4.零食和正餐间隔1.5-2小时为宜。

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