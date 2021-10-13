小家伙爱啃指甲，儿科医生教你正确纠正方法

不少妈妈发现，自己孩子总是喜欢啃指甲，甚至把指甲都给啃光了。面对如此奇特的画风，妈妈们感到脑壳疼，完全不知道该怎么办才好。别捉急，今天小编请来儿科医生，让他给大家说一说如何纠正宝宝爱啃指甲的坏习惯。

孩子爱啃指甲，究竟有哪些原因？

孩子爱啃指甲，主要有以下三个原因：

1.好奇心驱使

有的孩子喜欢啃指甲，是模仿大人的不良行为，完全是好奇心驱使。

2.生理原因

孩子身体缺乏锌元素或铁元素，就有可能患上异食症，出现“该吃的不吃，不该吃的乱吃”的情况，比如吃头发、啃指甲、吞泥巴等。

3.心理原因

当孩子内心压力巨大，出现抑郁、焦虑等负面情绪时，常常会啃指甲来缓解。

爱啃指甲对孩子健康有何危害？

孩子经常啃指甲，对身心健康的危害主要体现在以下几个方面：

1.孩子经常啃指甲，会使手指变短变粗，造成甲床损伤甚至引发甲沟炎。

2.孩子好奇心强，喜欢用手到处乱摸，指甲上会有很多冰毒、细菌和寄生虫。孩子啃指甲会把这些病原体吞入腹中，危害身体健康。

3.孩子有爱啃指甲的坏毛病，有可能导致上颌突出、牙齿排列不整齐，越长越难看。

4.如果生活环境中存在重金属污染，孩子经常啃指甲有可能会引发血铅超标或其他重金属超标问题。

5.孩子啃指甲遭到父母责骂，只会咬的更频繁，然后遭到父母更严厉责骂，形成恶性循环。

6.指甲经常被啃，会使指甲周围皮肤肿胀变厚。

纠正孩子爱啃指甲习惯的正确方法

纠正孩子啃指甲的坏习惯，父母要注意以下几点：

1.孩子咬指甲次数较少，只是偶尔为之，家长可以放任不管；

2.孩子突然变得爱啃指甲，有可能是心理压力过大所致。父母要找到根源并加以解决，这样孩子爱啃指甲的行为就会自然消失；

3.不满3岁的孩子爱啃指甲，家长无需过于担心。如果过分关注+强行阻止，孩子反而更好奇，更爱咬指甲。

4.如果不属于以上三点，父母也别急着打骂责罚，以免使孩子心理负担加重，导致纠正难度变大。

5.如果一时难以纠正，至少要做到勤剪指甲勤洗手，保证手部卫生。另外，冬天可以给孩子戴上手套。

6.一定要保持充足的耐心，同时可以采用转移注意力的方法让孩子有事可做，比如画画、搭积木、做游戏等。

7.鼓励孩子和其他同龄小伙伴交朋友，保持心情愉悦，这样有助于改掉爱啃指甲的坏习惯。

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