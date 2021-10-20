一换季就生病，收好这份预防全攻略

夏秋交替之时，早晚温差变得越来越大。面对这种天气，大人都很容易生病，更别说抵抗力低的孩子们了。那么，家长该如何帮助孩子平安健康地度过季节交替期呢？今天育儿网小编给大家分享幼儿秋季保健的相关知识，各位父母快来学一学。

早晚要多穿一件外套

秋天的天气特点是：早晚凉、中午热。

为了让孩子身体更健康，可以让他进行 “春捂秋冻”。这里指的“秋冻”就是让他少添衣服，这样有助于预防感冒。

对于体质较差的孩子而言，秋天穿衣一定要注意“三暖”，也就是做好背部、腹部和手脚的保暖。入秋后，父母要让孩子穿上袜子，以免脚着凉。

保持适量的户外锻炼

秋天天气晴朗，风和日丽，非常适合带孩子外出锻炼身体。孩子经常参加户外活动，不但可以呼吸到新鲜空气，还可以提高身体免疫力，促进新陈代谢。

有的妈妈吐槽：“孩子上幼儿园后经常生病，肯定是幼儿园有问题。”事实上，宝宝经常生病不完全是幼儿园的问题。孩子年纪小，存在一定的个体差异，因此需要家长的悉心呵护。

经常带孩子参加户外体育锻炼，适当消耗体力可以增加食欲，提高睡眠时间和质量。再说秋天是长身体的黄金期，多参加运动有利于身体发育。

注意饮食多喝水

秋天天气干燥，孩子很容易出现喉咙干痒、嘴唇干燥的情况。在饮食上，家长不要给孩子吃糖果、饼干等含水量较少的食物，平常多让他喝水。

冰糖雪梨水不仅能解渴，还具有润肺的作用。孩子在咳嗽初期，喝冰糖雪梨水能有效缓解症状。

秋天到了，父母千万不要让孩子喝冷水、吃冷饮。如果宝宝脾胃功能不佳，更是不能吃西瓜、葡萄等等。

预防秋季常见疾病的正确方法

孩子在秋天容易患以下四种疾病，各位家长一定要做好预防工作：

1.皮肤过敏

入秋后，不少孩子会出现流眼泪、鼻子痒、打喷嚏、皮肤干痒等不适症状，甚至有可能引发呼吸困难。

其实，以上这些不适症状有可能是过敏引发的。空气中花粉被孩子吸入体内后，就有可能患上“秋季过敏症”，进而引发呼吸道疾病。

2.肺炎

秋天是呼吸道疾病的高发期，很多孩子都会患上肺炎。其中，大部分肺炎不会发生传染，大家无需担心。如果孩子的肺炎或支气管肺炎，是由流感病毒、高致病性禽流感病毒感染引发，就有可能发生传染，父母在护理时一定要小心。

如果孩子免疫力较差，在病毒传染高发期不要去人员密集场所，也不要和肺炎患者发生接触。

3.感冒

夏秋交替之时，气温变化频繁，一天之中有较大温差，再加上孩子活动量大，特别是3岁以下孩子血液循环系统和体温调节系统还没有发育成熟，很容易发生中午受热、早晚受凉的现象，引发流涕、咳嗽、发烧等感冒症状。

4.腹泻

秋季腹泻由轮状病毒感染引发，有很强的传染性。在秋季腹泻的高发期，家长不要带孩子去人员密集场所，不要和患有腹泻的孩子有接触。

如果孩子感染轮状病毒引发腹泻，一定要注意给他补充水分和电解质，千万不要盲目给他服用抗生素。

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