哺乳期哪些药可以吃？看这篇就够了

如果是在哺乳期生病，很多妈妈会因担心药物影响宝宝健康，而选择硬抗不吃药。事实上，哺乳期用药无需忌讳太多，母乳中的药物含量只有1-2%，宝宝吃了母乳后能吸收的药物更少，一般不会产生太大的副作用，无需担心。那么，妈妈在哺乳期该如何安全用药呢？来看看这篇解读：

哺乳期妈妈服药的注意事项

在哺乳期服药，一定要注意以下几点：

1.单独用药

虽然联合用药的疗效很不错，但药物的种类越多，产生的副作用越严重。所以，妈妈在哺乳期服药一定要遵医嘱，尽可能降低用药量，减少辅助用药。

2.不要盲目用药

如果必须要吃药，一定要在医生的指导下服药。请注意，在疗效相同的药物中，要尽量选择对妈妈和宝宝副作用较小的药物。

3.错开喂奶和服药时间

哺乳期服用安全性较高的药物，一般不用暂停给宝宝喂奶。但为了宝宝的健康，建议大家在哺乳后吃药，推迟下一次哺乳时间，从而错开药物浓度高峰期，降低母乳中的药物浓度。通常而言，两次喂奶时间应间隔4小时以上。

请注意，如果妈妈必须服用哺乳期禁用药物，应及时停止给娃母乳喂养，改用奶粉喂养。

哺乳期禁用药物有哪些？

除了那些在说明书中明确标明的哺乳期禁用、忌用、慎用药物外，妈妈应尽量避免服用地西洋、苯巴比妥、苯妥英钠等中枢抑制药。这类药物进入母乳后，有可能会导致宝宝嗜睡，甚至发生虚脱。另外，放射性碘剂以及碘化物最好也要少用或不用。

如果妈妈需要服用抗菌药物，可以在医生的指导下选用大环内酯类、青霉素类、头孢菌素类（第三代）等安全性较高的抗生素药物。

不少哺乳期妈妈认为，中药不但副作用小，还具有滋补功效。但事实上，妈妈在哺乳期不能盲目服用中药。麦芽、薄荷等中药具有回奶功效，妈妈要谨慎服用。再说，有的中药有毒，盲目服用会产生严重的不良后果。所以，中药一定要在中医或中药师的指导下服用。

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